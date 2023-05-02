【明報專訊】疫後，復活節假期首次與家人外遊，感受良多。在一個年輕人的提點下，我記起及重新掌握外遊必備的一件重要事。

5日4夜台北遊，家人朝夕相對，怎可能沒火花？沒多久，夫妻間就來了一場「價值」之戰。所謂「民以食為天」，我丈夫是這句話的忠實愛戴者，認為「食」是旅行最重要環節，其餘的都是其次；我就認為旅行重點是遊歷，體驗當地文化，能參與DIY活動更好，例如是製作特色小食﹙我看見朋友在台灣製作麵線﹚和工藝品﹙我到上海交流時，參與過傳統折扇工作坊﹚，再來與當地人交流﹙另一次我到北京探訪居住四合院的家庭，閒談間了解他們的生活常態﹚，親子間都能留下深刻回憶。旅行間「價值」之戰存在已久，只是被3年的疫情冲淡了痕迹。

旅行間「價值」之戰

三餐以外，一晚來到台灣遊必去的夜市。由街頭開始——蠔仔煎、炸雞排、冰凍果汁、冰糖葫蘆、燒肉串，丈夫還想吃排骨湯卻被我勸止……一輪狂風掃落葉後，走到夜市中央時，他看見「台灣牛肉麵」嚷着要吃，當我心想：「還能吃得下一碗麵嗎？」小兒就要求買剛才見到的香蕉煎餅，但是他才吃了雪糕，手上也正拿着香蕉奶昔啊……那一刻，我「黑面」了！覺得丈夫「食」的表現正影響孩子，吃得肚滿腸肥事小，搞壞了腸胃、灌輸錯誤飲食甚至旅遊價值觀事大。離開夜市前，丈夫再買下幾個牛肉胡椒餅。

一日到平溪體驗天燈文化。火車站旁天燈店多得令人眼花撩亂，好不容易選定了，又到大兒不肯合作。他認真地說：「為什麼要放天燈？既浪費金錢，又不環保，多無聊！我不放。」我明白大兒有A仔特性又正值青春期的心態，認為毋須勉強他，但這回到丈夫不高興了，不滿大兒不合作，破壞一家人活動。我唯有做好「和事老」角色，讓大兒那刻做自己喜歡的事，勸丈夫與正興高采烈地畫天燈的小兒投入當中。

旅程中，不乏到大書店「打書釘」活動。小兒選定心水書，便一屁股坐下來，天生好動的他因動作較大，不小心觸碰到坐在同一張長椅上的女士，換來不屑眼神和嫌棄聲音。當該名女士走了，小兒即時申訴說：「她那張嘴臉算什麼？書店內長椅是留給看書人坐的，她只不過在看手機，霸佔位置已不對，還說人家……」於是，我花了一番唇舌教小兒理解別人的反應，也鼓勵他嘗試自我檢討。如果眼裏只看見別人的不是，結果是不斷的埋怨，關係的變差，心情的陰沉。

「同理心」是外遊必備重要事

出發前約好與移居台北的舊生一聚。一天晚餐後，他再主動介紹我們好餐廳，叫我和丈夫放心把孩子交給他照顧，找一晚拍拖享受二人晚餐去。起初不敢相信自己的耳朵，最後還是老實不客氣地接受了。在台北市踩單車、鬥電玩、夾公仔、食大餐、逛西門町等……兩兒樂而忘返。夜深時，舊生留言讓我知道跟兩兒談過什麼，其中他說到：「你工作一整日，回到家還要對功課，天天如是，累死了！弟弟開電視好大聲，哥哥又會與他吵架，你需要靜，卻一屋嘈吵聲，我聽到都怕！」那刻我的淚水竟不自覺從眼角流出。舊生的一句話，盡顯他的同理心，而「同理心」就是外遊必備的一件重要事！

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第447期]