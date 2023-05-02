升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】轉幼園不適應 重返舊校更理想

問◢ 小兒PN（學前班）在蘇浙幼兒園就讀，但K1轉讀學之園幼稚園暨雙語幼兒園英普班，感覺不太適合，也很後悔。因為我沒想到學之園很多K1小朋友都是PN班直接升上，小兒性格較慢熱被動，感覺上一開始就落後了。而且要說普通話又不太適應，因班上同學都懂普通話對答，但小兒只懂聽還不能講；而且課程也深，感覺兒子自信差點，但他卻說喜歡上學。PN班直上的家長已有聊天群組，要融入他們也不容易。請問小兒應否K2再轉廣東話幼稚園或轉回蘇浙易點適應？

答◢ 幼兒最好能找一所合適他程度、語言及能力的幼兒園就讀。看你描述，你把他從蘇浙轉到學之園，不是他讀得不開心，而是你想兒子讀英普和讀深些，但他應付不來，你便後悔，感覺他沒有自信、難以適應。既然如此，何不轉回蘇浙，讓他舒舒服服讀上去，不用再適應另一所幼稚園！

轉校避呈分試 一條龍中小學選擇多

問◢ 小女於九龍塘一私立小學念小四，由於學校沒有中學部，所以需要考呈分試，但由於我們對呈分試都沒有太大信心，想轉校插班。如果以一條龍中小學為目標，可以有哪些選擇？知道這類學校近年也會收小六插班生，小女是否宜多等一兩年，看看成績是否有進步才決定呢？到時會否太遲？

答◢ 大部分收插班生的小學，都會要求申請人附上前兩年的成績表，然後選擇成績比較好的前去考筆試。學校的目標是收取成績優秀的學生，所以如你女兒成績不錯可以一試。一條龍中小學很多，以下揀選幾間供你選擇：私立的有弘立書院、拔萃女小學、保良局蔡繼有學校；直資的有聖瑪加利男女英文中小學、播道書院、優才（楊殷有娣）書院、香港華人基督教聯會真道書院。如插班落空，便等到小六畢業考後再到該校考中一入學試！

喇沙插班學位少 9月寫信碰運氣

問◢ 趙sir，得知你曾擔任過喇沙書院副校長，決定找你幫忙！我現在讀中一，中學很好，但我認為其全能發展一般，尤其是足球，我想插班入喇沙，喇沙的資源充足，讓我可以接受更佳的足球訓練發展。我在學校成績算是中游（有些科目特別出眾），踢足球也很一般，但很想插班到喇沙，請問有何方法？

答◢ 喇沙書院五育並重，歡迎符合學校要求的學生申請。所謂符合要求，是指申請者有永不言敗的精神、感恩謝主的情操、尊師重道待人謙虛的美德、有創意的思維及優良的成績。你可以寫信申請插班，學校如有空出學位而又衡量過你符合學校要求的，便會邀請你到校考筆試，筆試成績滿意便可面試，過了兩關便有機會被取錄了。喇沙就算有學位也不多，亦不知道何時有，但你不妨於9月初至中試寫信去碰一碰運氣！

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第447期]