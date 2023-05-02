看得起遊戲：一邊閱讀一邊遊戲

【明報專訊】遊戲是小朋友的語言，也是小朋友接觸周遭人、事、物的一扇門，小朋友更會把成長中的所見所聞，生活中經歷的點點滴滴，轉化為遊戲，以個人獨有的方式重新呈現和演繹；所以，被呵護養育、細看大人在廚房忙個不停、班房中仰望老師、乘車時盼重遇車長的小朋友，都喜歡玩照顧嬰兒、煮食烹飪、學校教師、巴士司機等遊戲。

書本中漫遊太空 探索歷險

閱讀也是小朋友認識世界的途徑，繪本圖書可帶領小朋友超越現實，馳騁想像。一書在手，可直闖侏羅紀的恐龍時代，橫行浩瀚無垠的宇宙太空，探索變化莫測的奇幻海洋，甚至穿越童話時空，與阿拉丁同行歷險。

既然閱讀與遊戲都是兒童成長中不可或缺的重要元素，如果將兩者結合，豈不一舉兩得、錦上添花？

由智樂管理及營運的香港中央圖書館之玩具圖書館，便以「閱．玩 越好玩」為全新概念，將閱讀與遊戲融合為一，讓小朋友在館內隨意選取各種圖書，自在閱讀；當興之所至，更可在精心設置的好玩主題環境中，任玩不同玩意，投入自由遊戲。

閱讀引領小朋友漫遊無邊無際的遼闊書海，遊戲則讓小朋友親身體驗，以四肢五感和腦袋想像，連結周遭，樂享趣味。閱讀建構遊戲的基礎，遊戲活現書中的見聞，繼而誘發動力和興趣來把閱讀延伸，再續更多遊戲，無限循環因而衍生。由此可見，閱讀與遊戲可創造雙劍合璧，產生更強更大的協同效應。

自2022年4月疫情逐步緩和後，我們便重啟實體模式，在經裝修翻新的全新環境中，與小朋友來一趟「閱．玩 越好玩」的體驗旅程。

玩具圖書館 讓孩子夢成真

全新的室內設計以大自然為調子，約1500呎配合全館和諧木色，一室明亮。館中設有兩棵枝葉茂盛的大樹，以生機勃勃的姿態，向每一名前來的小朋友熱情招手。高度合宜的書架上陳列了各種圖書，讓小朋友隨意選擇；而主題式區域和特設的雙層遊戲屋，則可營造孩子專屬的想像天地，將書中的情節無限延伸，再透過玩遊戲而一一成真！館中另設幼兒角，由環境的軟佈置、自製玩樂小物，至細意挑選觸感元素豐富的圖書及玩具，全方位開發感官體驗，引領小讀者暢遊探索之旅。

玩具圖書館1星期7天開放，為全港8歲或以下的小朋友和家長提供日間每節1小時、晚間45分鐘的免費遊戲時段，公眾假期的黃昏時段更可玩長達90分鐘。此外，每月也定期舉辦2節親子遊戲工作坊，引領家長認識閱讀結合遊戲的全新概念，見證孩子閱讀和遊戲並行的樂趣。

玩具圖書館：bit.ly/3LqRUhM

文：張詠詩（智樂兒童遊樂協會 遊戲在圖書館 項目負責人）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第447期]