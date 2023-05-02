家家有禮：現金券精明歎母親節大餐

【明報專訊】母親節將至，孝順仔女當然要陪母親吃喝玩樂。置富第一城、馬鞍山廣場聯同「撲飛POPTICKET」，準備了逾4.5萬張美食現金券，總值逾100萬港元，全部以七折發售。現金券涵蓋14間人氣餐廳，只要先於「撲飛」網站購買，再到以上兩個商場換領即可。「擦餐飽」後，可逛商場兼打卡。置富Malls旗下3大商場，包括馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖及紅磡置富都會，正設置「置富Malls×吃貨恐龍 奇幻美食の旅」主題裝置，人氣角色如吃貨恐龍、富士山雷龍、吃貨動物等，分別穿上桃太郎、浦島太郎及金太郎的裝扮登場，與大家共慶歡樂節日。

母親節，當然要為母親送上愛心禮物。置富Malls於4至6月期間推出「Love Shopping購物多重賞」節日購物禮遇，Fortune+會員只要於置富Malls指定商場內以電子貨幣消費滿$200，即可於指定周六、日及公眾假期參與「即抽即中巡迴賞」，有機會獲得美觀兼實用的美容儀器及廚房家電。

■INFO

置富Malls×吃貨恐龍 奇幻美食の旅

日期：即日至6月18日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、紅磡置富都會

查詢：2169 0928

■送「吃貨恐龍『胖』遊行李篋保護套連行李牌」

置富Malls送出「吃貨恐龍『胖』遊行李篋保護套連行李牌」予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額14個，每人可獲上述禮品各1份。有興趣的讀者請於5月9日（下周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者收到專函通知。

問：請說出「置富 Malls×吃貨恐龍 奇幻美食の旅」裝置中其中一個人氣角色。

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第447期]