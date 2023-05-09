親子筆陣．民房四寶：從餘樂里到英皇書院

【明報專訊】上星期天，沿着西營盤的正街走，在第三街和高街之間，發現一條不太顯眼的小巷，名叫餘樂里。原來，裏面曾經有21幢建於30年代的戰前舊樓，都是2至3層高的庶民住宅樓房。可是，早年因着政府的社區發展，餘樂里內大部分的舊樓都已被拆卸，取而代之的是天價的豪宅，只保留了其中的幾幢唐樓，經活化後現在是一個歷史文物館，以文字、影像、陳設等，述說西營盤一帶的前世與今生，也許是給社區的一點文化補償。身處於這一幢經過加工的歷史建築，還有屋外幾尊企圖重塑當時居民生活的銅像，感到的不僅是一份人去樓空的失落，更有一種歷史被包裝、被約化的失望，使那一代人的生活面貌變得模糊、變得冰冷。

伯伯重遊小時候成長地方

在文物館內的長板櫈上坐着出神，有位伯伯倚着手杖徐徐地在我身旁坐下。我禮貌地跟他點點頭，他看來頗精神，年紀大概不到70吧。見我一個人，伯伯就跟我聊起來，說自己很久沒有回來香港，趁還有力氣，想重遊舊地，到小時候成長的地方走走看。實在想不到，伯伯已有80多歲。問到我的工作，告訴他我在附近的學校教書，他說小學時候有幾年也在西邊街口的一所紅磚屋念書，問我可會知道。「當然認識，那麼你是英皇書院的舊生啊！」我對伯伯肅然起敬。伯伯搖着手杖，笑說不對，給我補充了一段從不知道的歷史。

紅磚校舍曾多次被轟炸

時為50年代的舊香港，小時候的伯伯家住灣仔，原本在一所私立學校就讀，課室在住宅大廈內，老師是來自廣州的老先生。媽媽一直希望他可以進入官立小學讀書，也不知用了什麼方法，最終給兒子找到一個入讀羅富國附屬小學的機會。伯伯腼腆地說，在當時能夠進到官小念書，是一件光宗耀祖的事。可是，羅富國附屬小學是一所新校，未有屬於自己的校舍。在日本侵佔香港的時間，在西營盤西邊街的均益倉庫，一直被懷疑是作為日本人的軍事倉庫，以至經常被反日的盟軍戰機轟炸，位處於般含道與西邊街交界的英皇書院亦多次被炸，校舍損毁不輕。當日本戰敗後，很多學校都陸續復課，英皇書院卻需要較長的時間復修，在復課的初期，開辦的班級亦不多，只提供上午班的課堂。因此，校長就把校舍借給羅富國附屬小學開辦下午班，伯伯就有幾年時間在這所古雅的紅磚校舍裏念書。

一個有溫度的生命故事

現在，每當途經英皇書院，都會想起伯伯的笑臉，然後，就彷彿看見他在校園裏的神氣、日軍佔領香港的歲月、轟炸機在頭上飛過的畫面……建築依舊，跟伯伯的相遇卻把人與事結連，生出了一份過去沒有的關係。歷史要保留的是什麼？不單是建築，而是從那裏走過來的人，一個又一個有溫度、有感情的生命故事。感激我遇見。

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

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[Happy PaMa 教得樂 第448期]