華德物語：12歲女童被同學謀殺事件

【明報專訊】大家好，上期專欄我在文末提到，德國近期有一宗「12歲女童被同齡兒童謀殺」事件——注意，以下內容有可能引起不安。3月中某個周六，一名12歲女童到朋友家中作客後失蹤，家人當日立即報警。翌日，警方在遇害女童所住城鎮火車站附近的山邊發現屍體，據報身上有超過數十處刀傷，因出血過多致死。

12、13歲閨密行兇

案件一時間轟動整個北威州，我連忙向來自該城鎮的朋友打聽。根據他的小道消息，兇手是受害人的兩名閨密，分別12和13歲，加害當晚甚至曾致電死者母親，詢問其女兒是否已經到家。聽到這種行徑，我頓感毛骨悚然。後來警方放出的消息也指出兇手確是受害人的校內好友，鑑證科在她們的手機發現曾搜索過關鍵字「刑事責任歲數」，在警方的交叉盤問下，兩名兇手最終承認是有預謀犯案。兩人從被逮捕後便由政府接管，可能會被判入兒童院或精神復康中心（在德國，14歲以下的人仍是兒童，法律上並不能判處任何刑事責任）。受害人家屬在兩周後舉行了葬禮，這件轟動一時的案件也在一片惋惜下迅速落幕。

可是，這並沒有減退社會熱切的討論。首先在事件初期，兇手和受害人都被網民「起底」，照片和社交平台帳號均被推上熱搜，所以我的朋友才獲得小道消息，並推斷出犯案動機。最初的內容還提及過校園欺凌，但很快被政府干預，為了公平審訊及保護未成年人的權益，後來有關事件的照片都必須為相關人物「打格仔」，報道也不再重點跟進犯案細節，亦未有太多筆墨提及犯案動機。

不少兒童和青少年犯罪的著作，例如Jenkins在1969年出版的《兒童行為問題之心理類型》（Classification of behavior problems of children），均提出未成年人犯罪涵蓋生理、心理、社會因素。比如有些人因受疾病或藥物影響，情緒容易激動；性格在每個年齡階段的發展挑戰下，有可能出現缺陷或異常；兒童若在充斥暴力的成長環境裏耳濡目染，也有可能被潛移默化。背後成因複雜，故在短短1個多月內案情未有更多論述，我並不意外。

免刑責法例是否與時並進？

相比案中枝節，人們比較關注「刑責歲數是否需要降低」。不少記者找來法律界人士分享意見，他們多傾向維持14歲的界線，表明那些犯案的未成年人其實更需要心理治療和重新教育。我也跟爺爺探討過，他表示並不意外，作為退休校長的他說其實德國每年都發生類似事件，據爺爺所講，2022年就有7宗14歲以下未成年人殺害兒童事件。也許是爺爺見慣大風大浪，反而嘲諷我大驚小怪，他安慰道在8000萬人口的國家裏，類似事件仍屬少數，而且大都發生在人口密集的大城市裏，多涉及種族歧視或社會融合等問題。但我不像爺爺那般幾經滄海，只站在母親的角度去想，如果立法可以對以後一些腦子發熱的未成年人多一點阻嚇作用，我仍會支持，類似事件真的一件還嫌太多。

若從社會學角度出發，社會的環境比50年前變化太大了，如今的14歲可以跟50年前的14歲相提並論嗎？我現在到德國初中任教，裏面的學生全部比我高大強壯；在智能手機不離手的年代裏，純粹的童年還存在嗎？以上純粹我的社會觀察，並沒有深入的理論依據。下期我們聊一些輕鬆的，比如在德國科隆的朱古力博物館，再會！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第448期]