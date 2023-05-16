澳洲生活夢想飛：墨爾本楓葉5月天

看紅葉的地方人很多，很難拍到一張純風景的照片。（作者提供）

【明報專訊】墨爾本的秋天在每年3至5月，氣溫介乎11℃至19℃，算冷熱適宜。如果有陽光的日子非常適宜到處去打卡留倩影，一家大小、三五知己野餐更好。這裏到處都可以看到漂亮的綠、黃、紅等色彩縱橫交錯的美景，超級靚呀！

馬其頓山教堂走入童話

星期日我們由東區開車1小時多去馬其頓山（Mount Macedon）看楓葉，不自駕的朋友也可乘火車到Macedon站，非常方便。我們首先抵達最多人打卡的Honour Avenue，沿途可逐漸看到楓葉由綠變紅，有的是金黃色，或落在地上枯成褐色。整條大道都不能泊車，變成很美的行人專用區！

馬其頓給我的感覺是一個夢幻美麗的小區，在這裏花幾分鐘的車程就到充滿浪漫氣息的Mt. Macedon Uniting Church。教堂的外牆都長滿了美麗的紅葉和綠葉，好像童話故事的布景。如果想入內參觀，緊記星期日上午到訪。

本想訂位到Mount Towrong Vineyard釀酒廠與葡萄園餐廳用膳，但遲了一步已客滿，記得一定要預早訂位，因為這個餐廳只有星期六日開，也常滿座！本想轉去教堂旁邊的酒店餐廳，但周日下午休息，的確是澳洲本土的休閒文化。

當我們看到教堂旁邊一間寫着Australia Post的餐廳，就立即把車停下，也許是星期天，這小區供應餐飲的地方不多，這間結合郵局、小雜貨舖和餐廳的小店擠滿了人。所以我們簡單買了熱朱古力和肉批，就繼續尋找楓葉之旅。

私家花園開放遊人參觀

溫馨提示：大家記得把車泊入停車場而不是泊在路邊，我們還不太懂看泊車標誌，見到車道兩旁都泊滿車，以為可以停泊在一旁，豈料30分鐘後回來，已收到交通警察開的罰單（180澳元，約954港元）。這次的旅程真的很貴吧！

另在Macedon的主路上見到很多園主開放私家花園給遊人參觀，但我覺得最值得參觀的馬其頓最大的私家花園Mount Macedon Forest Glade Gardens，進入這森林花園需要買票，每人10澳元（約53港元），實在非常值得，因為這裏保養得非常好，有特色設計的園景和雕像，漫步在鳥語花香的草坪上欣賞楓葉，的確是賞心悅目的親子活動。

黃昏日落前的最後一站是走上山——Mount Macedon Memorial Cross，也是我今次跑來參觀的重點之一。入口處見資料板詳細寫上十字架紀念碑的歷史故事。步行3至5分鐘上山就見到擺滿了鮮花的十字架石碑。我們還趕得及在山上欣賞黃昏日落的景色。

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。

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[Happy PaMa 教得樂 第449期]