讀樂樂：假如世界沒有手機

【明報專訊】友人傳來一幅四格漫畫，大意是說有兩隻正在覓食的鳥兒在田邊欄柵談天，一隻鳥兒問道：「佇立在田園中央的是農夫嗎？」身旁睿智的鳥兒答道：「他沒有在低頭看手機，明顯只是個稻草人罷了。」這漫畫很有意思，令人反思究竟是人類在利用手機，抑或是手機在操控着人類呢？

這也令我想起一本由Danny Wallace創作的英文兒童圖書The Day The Screens Went Blank。故事講述有一天，Stella一家發現電子產品突然失靈，電視、智能手機、電腦等完全沒有反應，所有電子屏幕一片漆黑。Stella父母頓時若有所失；學校教師們也慌張地尋找教學對策；街上路人不斷在埋首按手機，希望手機盡快回復正常。

記不起日程 無親友聯絡方法

沒有智能手機代勞記錄和提醒，人們根本記不起自己的日常行程，更遑論親人朋友的聯絡方法；連接不上互聯網，所有資訊查問無門，人們腦海一片空白、茫然不知所措；電子支付系統再無用武之地，所有商店和食肆只收取現金。Stella一家想起獨居在數百英里外的祖母，她行動不便，超市大排長龍，他們擔心她沒有足夠的糧食。此前，Stella一家會定期跟祖母視像通話，但這次根本無法聯絡到祖母了，因此，他們決定展開探望祖母的旅程。不過，車上的電子導航罷工，紙本地圖又遍尋不獲，可預視這趟旅程殊不簡單。

首先，車子誤墮泥濘路，為了讓車子脫險，Stella爸爸弄得泥濘滿身，臭氣熏天。然後，飢腸轆轆的Stella一家到餐館吃炸魚薯條充飢，但由於身上沒有足夠現金，無奈之下要吃「霸王餐」，趁店員不在拔足逃跑。幸好，他們遇到了善良的農夫Uncle Tony和老婦人Ellie，不僅為他們提供食物，讓他們借宿一宵，更借他們汽車和汽油。經歷了重重難關，最後，他們才可與祖母相聚。

重拾閱讀樂趣 緊記重要時刻

沒有智能手機的日子，Stella的弟弟Teddy一直喊悶，但沒有電子屏幕的引誘，他重拾了看圖書、到公園玩和角色扮演等樂趣。

沒有智能手機的日子，Stella發現媽媽竟然懂得更換汽車輪胎，雖然Stella很希望能用手機替帥氣的媽媽拍照紀念，但這刻只能記在心裏。她想起手機還未盛行之前，人們不會輕易按下相機快門，因為冲曬照片的成本高，當時的人應該會很努力地記下重要的時刻。

沒有智能手機的日子，Stella開始思考，為何一直只跟祖母視像通訊，而不是親身探望祖母？她喜歡與祖母相處，因為祖母教她屏幕上體驗不到的東西，例如栽種植物、焗麵包和如何與人相處交談等。

身為父母，我們常常想方設法限制子女接觸電子屏幕的時間和內容，但我們又有沒有檢討自己埋首看手機的時候，似乎更像染上了手機毒癮？知道有些家庭每個星期或每個月都設無手機日，如果在任何情况下犯了規，便要接受懲罰。這是個不錯的示範。除了世界讀書日、世界環境日外，可能更要推廣世界無屏幕日，讓大家放下電子產品，親身接近家人、朋友和大自然。

文︰Carol Ma

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[Happy PaMa 教得樂 第450期]