辣媽CEO：懂事孩子最痛苦

【明報專訊】我自小和母親的關係水深火熱，對母親的偏心、嚴苛、挑剔要求，動輒家法侍候，隨時賞我兩巴掌，始終耿耿於懷無法放下，確實影響我一生。當時的我無法宣泄我的憤怒不平，所以選擇和她對着幹，誓要令她不好過，其實兩敗俱傷，我自己又何曾好過？即使母親已經走了，又因為大小T的出生，我和她的關係破冰了，但直到今日執筆，我的心依然很痛，那些經歷造成的創傷，始終不能磨滅。不是我不願意原諒放下，是那些烙印永遠消除不了。

母親給我的烙印

話雖如此，雖然咄咄逼人，出口傷人，劍拔弩張，但我心底裏最渴望得到的，是母親對我的愛和讚賞。我曾經努力嘗試去巴結討好她，結果徒勞無功，令我沮喪傷心，活着實在太痛苦。曾經想過自毁，用永遠徹底失去我，作為對母親的最大懲罰。說起來，要多謝自己不服輸的性格、打不死的精神，還有樂觀的性格，我是這樣一步一步從煎熬中走出來。所以我發誓，有朝一日我做母親的話，絕不會步我母親的後塵，我會竭盡所能，放手支持孩子，讓子女成為他們的最好。正反面教材都是教材，所以我還是要多謝我阿媽，成為我育兒之道的最佳反面教材。

要求孩子懂事極殘忍？

父母究竟知道不知道，要求孩子乖巧聽話，生性懂事，其實是最殘忍的事？他們究竟要經過幾多事，受過幾多傷害，才懂得學習妥協，去成為父母眼中的好孩子？那些不能自已，沒有自己的成長經歷，實在苦不堪言，活得能有多壓抑就有多壓抑，還要裝作若無其事，扮作樂在其中，為什麼要如此殘忍對待自己的親生骨肉？

最近在網上看到一段短片，講者Dr. Georgette Bennett說寧願寵出一個任性（willful）的女兒，都不要逼出一個懂事（sensible）的女兒。因為總是要抑壓自己的情緒，要犧牲自己去達成父母的願望，那所謂懂事，其實叫委屈！大家會用糖果去哄那些不懂事的孩子，但不會用糖果獎勵那些懂事的孩子，結果懂事的孩子只會被忽略。開弓沒有回頭箭，懂事沒有回頭路，一個從來都懂事的孩子，稍微有點任性的時候，非但不會被包容體諒，反而會被斥責，不懂事無理取鬧！

博士的分析，解釋了我的成長行為經歷。每個情緒不穩無理取鬧的孩子，背後都在承受，都有說不出口的壓力和創傷。究竟有幾多懂事的弱小心靈，長大之後，懂得如何治癒自己不幸福的童年？蘇東坡不期望孩子聰明的養育哲學深得我心，惟願孩兒愚且魯，無災無難到公卿。

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第450期]