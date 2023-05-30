小學雞媽媽：練出強大心臟

【明報專訊】女兒出門會考，路上發現忘了帶准考證，幸運是同學的爸爸剛好在旁，答應飛車一轉回家提取。等待期間，娃兒急得像鍋上的螞蟻，媽媽便對她說：「就當成第一份考卷吧，考的是冷靜。淡淡定，有錢剩。」

淡定因為媽媽的甩轆經驗可真不少。

當年走錯試場 靠問路找學校

是上個世紀的中學會考了，那天考的是世界歷史，我像平常那樣早早來到試場，坐在位子上平復心情準備開卷。回想起來，已經遺忘自己是怎樣發現的了，總之坐着坐着，忽然覺得不妥。橫看豎看，這個試場就是不對勁。

突然，我整個人從座位上彈起來——確定了，走錯試場！那年頭的會考，每個科目的考試都可能在一間不同的學校舉行；而我應考的學校，剛好又在新界幾間新建的學校群中，看起來都差不多模樣，一不小心便「走錯隔籬」。如是者，我立即收拾文具，離座向考官報告，再用衝的跑出校門、跑到街上。那是沒有Google Maps的時代，當然也無法用電話定位，只知道試場在不遠處，卻東南西北不知循哪裏開始。還好還有最低科技的「路在口邊」，在街坊們的協力指引下，終於找對地方了。再次在考場坐下時，其他考生已經揮筆成文，而我的心臟卻仍在卜卜亂跳，像要從胸口跳出來似的。

碰釘難免 把餘下發揮到最好

那回的學習成果是：人生難免幾次低B，既然避不過，唯一可做的，就是把餘下的發揮到最好。可能因為我的甩轆經歷比正常人多一點點，心理質素還算不賴，雖然急出一額冷汗，最終成功收拾心情，大步檻過。

至於女兒，也在開卷前順利取得準考證，有驚無險。

事後檢討，有這樣的母女對話：

女兒：日後我可以跟女兒說，從前婆婆去錯試場，媽媽沒帶准考證，是遺傳沒錯……

媽媽：那麼你的女兒會考會做錯什麼？

女兒：記錯考試日子？

媽媽：（大驚）千萬不要！那會比我們二人更加沒救！

女兒：那麼早點提醒她，不要忘記去考試……

媽媽：就像睡公主媽媽從小不讓女兒碰紡錘，希望避過魔咒那樣……

女兒：但睡公主最後還是中了魔咒……

既然那樣，就只能請女兒把孫女訓練出強大的心臟，用最好的心理質素，應對各種狀况。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第451期]