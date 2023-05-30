童途有「理」：紓緩測考季節肩頸痛

【明報專訊】相信家長們對肩頸痛都不會陌生，而此情况更日趨年輕化。有研究報告顯示長時間使用智能電話、電腦，常常當「低頭族」，坐姿不正確，都會令頸椎及肌肉承受極大的負荷。處於發育期的青少年，若增高過快又缺乏運動，肌肉可能長期繃緊，容易「寒背」，連帶頭部向前傾，引起頸痛。加上測驗考試高峰期的來臨，學生長時間低頭做功課及溫習，也容易造成肩頸痠麻的症狀。學生族群的肩頸痛，大多是因為缺乏肌肉紓緩及姿勢不良，久而久之，上半身肌肉逐漸繃緊。肩頸痛初期可能只維持短時間，經過睡眠休息後，通常都可以紓緩，但是持續沒有改善坐姿，或是長期低頭不動，肩頸痛症狀強度便有可能增加，甚至造成頭痛，影響睡眠。建議學生適度放鬆肌肉，利用伸展及紓緩運動減輕壓力，不僅能提高讀書效率，更能遠離肌肉痠痛。

每隔30分鐘 休息鬆一鬆

以下幾個簡單的運動能紓緩肩頸痛，建議做功課或溫習時，每隔30分鐘休息時做。

1.上斜方肌拉展（圖1）

坐在椅子上，雙腳放平，右手抓住椅子固定身體，收緊下巴。頭稍微轉向左邊。左手扣住頭，扶着右邊耳朵，往左邊腋下方向輕輕拉，緊記肩膀不要跟着往上縮起。動作維持30秒，重複3次。另一邊再做3次。

2.挺胸提臂（圖2）

身體站直，兩腳與肩同寬，挺胸直腰，雙手放後，手指互扣，手臂伸直，緩緩上提，兩肩順勢向後拉。動作維持30秒，重複3次。盡量避免身體向前傾。

3.前後轉肩（圖3）

兩肩向上提並向前轉，重複10次。然後向後轉10次。

若孩子有不尋常的疼痛，或做伸展運動後仍有不適，可向醫生或物理治療師查詢。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：陳蕙婷（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第451期]