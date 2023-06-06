無私奉獻：黃夙慧受父啟發 一股傻勁扶貧助學 創辦義教NGO 改寫基層學生命運

義工團隊——「起跑線」有一班熱心的義工團隊，包括來自香港教育大學的準教師及現職教師，更有昔日接受過Anson義補服務的學生，現在回饋恩師。（受訪者提供）

心靈富足——Anson經營的補習社規模很小，難以令她成為年薪過百萬的「補習天后」，但眼見一個又一個學生的生命改變，這些滿足感，是金錢買不到的。（受訪者提供）

身教三子——自從喪夫後，Anson要母兼父職照顧分別12歲的長子（左）和一對6歲的孖仔（中及右），雖然日子艱難，但她仍然堅持扶貧助學，為3名兒子樹立良好榜樣。（受訪者提供）

【明報專訊】香港貧富懸殊，每個家庭能投放的教育資源，可說差天共地。為扭轉窮學生輸在起跑線的命運，擁有註冊教師資格的黃夙慧（Anson），十多年來一直替基層學童義務補習，不少更因而搖身成為大學生。雖然兩年多前，育有3名稚子的Anson飽受喪夫之痛，但這個單親母卻堅持不放棄一班弱勢孩子，最近更創辦非牟利慈善機構，希望匯聚社會的力量，宣揚義教精神。

文︰沈雅詩

若非天生一股傻勁，曾在澳洲留學、擁有3個英語教育相關碩士學位的Anson，或許現在仍是薪高糧準的常額學位教師，甚或已進升至學校管理層，「我做過幾年小學老師，當時很想為學生做更多，但身邊的同事卻不太認同，覺得我做太多多餘事」。2011年誕下長子後，她決定自己創業做老闆，開辦補習社，「雖然我的補習社很細，但好歹我也是『話事人』，想做什麼便做什麼」。

做蝕本生意 與拍檔拆伙

除了有獨資經營的小天地，在全盛時期，Anson又和朋友合伙開設4間補習社，但同樣因為性格使然，令她無法發大達，「其實由我第一間店開始，遇上經濟有困難的學生，我都是本着『加多張櫈』的心態，由得他們免費來上課。但另外幾間補習社的拍檔卻看不過眼，覺得學生坐下來就一定要收錢，由於價值觀不同，大家很快便拆伙了」。

雖然Anson現時僅餘一間補習社，但從不愁生源，學生層面橫跨高小至大學。大學生也要補習？她解釋：「這些都是基層、讀band 3中學出身的學生，之前不斷給他們操練，DSE（文憑試）英文科才『掹車邊』拿到 Level 3，取得大學入場券。但坦白說，他們讀得吃力的，於是不少人繼續找我補英文。」記者屈指一算，按補習社目前有100多名學生計算，Anson就算不是年薪過百萬的「補習天后」，每月都應該坐擁6位數字的收入，詎料她說：「補習社大約得20個學生是收學費的，其餘都是義補。」

代課賣筆記 撑住補習社

在最困難的日子，Anson為撑起補習社，也撑起一頭家，身兼多職，「做補習老師之餘，也做學校代課老師、任教課後課程，亦在網上賣DSE精讀筆記，又替出版社出試題，想盡辦法掙錢」。旁人聽得皺眉，當事人卻一臉從容，「都捱過去了，最近剛剛替先夫還清所有醫療債務，擔子已經稍稍輕鬆些」。

Anson用「開善堂」的心態去做生意，的確不容易為人所理解，就連她身邊最親密的人也接受不到，「先夫不太喜歡我替人義補，覺得我很傻，有錢不賺」。但正因為他的離世，反使Anson心中那團火愈燒愈旺，「由他發現患肝癌到病逝，只是3個多月，這個經歷，令我看見人的渺小和脆弱，更加想把握生命，做多些有意義的事情，也希望給3個兒子作身教，就是看到身邊的人有需要時，應該施予援手，而並非漠不關心」。

受父親啟發，Anson覺得最實際幫到下一代的，是傳授學問，「我爸爸年輕時，是做體力勞動工作的，但他很上進，問銀行貸款進修，經過很多年的努力，後來他終於成為註冊中醫，可運用醫學知識去幫助病人，而自己的生活條件也得以改善」。

請日文導師 助學生進軍航空界

同樣，在她的義教生涯中，也遇見很多知識改變命運的故事，包括一名現職空中服務員的女生。「這個女孩子以前是我補習社的學生，認識她時，她念中一。」Anson憶述，女孩每星期只上1堂功課輔導班，但就奇怪每天都找不同藉口到補習社「打躉」，而每次老師請食餅乾，她也會拿得特別多。後來Anson知悉，原來女孩是一名跨境學童，隨體弱多病的內地母親居於深圳，而父親則因為在香港另有家室，在經濟上難以穩定地支援她們，「她拿很多餅乾，是想留作翌日當午餐，省下飯盒錢」。

眼見女孩家境清貧，但用心向學，Anson遂豁免其學費，升上高中後，還協助她做生涯規劃，一步步朝夢想進發，「這個女孩的志願是做空姐，但她太膽小害羞了」。為提升小妮子的自信心，Anson一方面安排她在補習社做兼職，學習待人接物，也掙點零用錢；另一方面，Anson更自掏腰包替她請來日文導師，「當時我想，假如她能夠掌握多一種語言才去考空姐，競爭力會大一些」。女生最終沒有辜負Anson的栽培，中學畢業後成功進軍航空業，而她也像很多接受過義補服務的年輕人一樣，投身社會後便回饋補習社，「她因為不常在香港，沒辦法來幫忙做義師，但卻把每月約三成薪金捐給補習社做營運費」。

唯一希望受助者回饋師弟妹

誠然，人生的起跑線不由自己決定，但Anson相信，後天的賽道，是可以修正的。為此，她最近便聯同其他有心人，一起創立非牟利慈善機構「起跑線扶貧助學協會」（下稱「起跑線」），希望集結更多人力物力，擴大和延續扶貧助學的工作，不讓跨代貧窮延續下去。

她透露，「起跑線」將為領取綜援、全額書簿津貼，或經學校證明有經濟困難的學生，提供中文、英文和數學科免費補習服務，唯一條件是，受助孩子需要承諾他日長大成人後，會回饋師弟師妹。「有經濟能力的，可歸還學費，讓機構有足夠的資金營運下去；學有所成的，便要回來做義師，幫忙下一代；即使未有這些條件的，也不打緊，協助影印和釘裝筆記、帶活動都可以。」

如欲了解或支持「起跑線」的服務，可瀏覽bit.ly/43Dgv9D。

[Happy PaMa 教得樂 第452期]