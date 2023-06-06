上一課：堆肥 紮染 做pizza 落手落腳 體驗剩食轉廢為寶

洋葱皮紮染——很多小學生首次接觸紮染，聽哥哥姊姊們講解後，他們把小毛巾用橡筋紮成心目中的模樣，之後哥哥姊姊便用洋葱皮為它們染色。（朱安妮攝）

醜怪pizza——Pizza工作坊用大學生蒐集的菠蘿和番茄等來做食材，讓小朋友明白有些食物外表雖不討好，但味道一樣可口！做完pizza可立即品嘗自己的手勢，難怪此活動最受小朋友歡迎。（朱安妮攝）

認識廚餘——利用廚餘、樹葉和紙皮來堆肥，原來有一堆學問，如先放乾的還是濕的肥料？肥料放哪一層？樹葉放哪一層？小朋友邊聽講解邊嘗試，獲益良多。（朱安妮攝）

【明報專訊】廚餘是什麼？有什麼用？透過課本或影片，小學生或會答你廚餘就是丟棄了的食物，可以用來做天然肥料或清潔用品等。理論是有了，但紙上談兵，又怎及得上親身體驗來得實際？一班嶺南大學的大哥哥大姊姊專程來到通德學校，透過不同的小遊戲和工作坊，讓小學生們落手落腳體驗物盡其用、轉廢為寶的意義。

文︰顏燕雯

在某個上課日的下午，通德學校各年級學生都聚集在禮堂內，參加由嶺南大學文化研究系助理教授（研究）梁仕池（Daren）與一班嶺大學生安排的「日日有餘嘉年華」。活動以「剩食」為主題，30多名嶺大一至四年級學生，先向小學生們講解活動目的，之後帶領各年級分組，參加各種環境教育活動，包括從故事及小遊戲認識廚餘及環境教育，用廚餘做食物材料的pizza工作坊，以洋葱皮作材料的紮染工作坊，以及收集廚餘用作綠色種植的堆肥工作坊等。

通德×嶺大 推行環境教育

Daren表示，參與是次活動的大學生來自不同主科，正修讀一個跨學科科目，除了在課室上課，亦分成不同組別去蒐集資料及接受各種體驗，如每周用2至3天到街巿回收蔬菜，了解廚餘怎樣誕生及本地回收方法等；又到農場跟農夫學習農田如何處理綠色廢物，也與不同社區伙伴合作，透過服務研習，認識廚餘歷史、演變，並親身感受、汲取民間智慧。「到通德學校推行環境教育，也是他們學習的其中一個環節，希望把轉廢為寶的信息傳遞給小朋友知道。」他又謂，這次短期活動只是一個開始，已計劃與學校繼續合作，明年推行一個更有系統的長期環境教育活動。

玩廚餘分類遊戲

一向推崇環保教育的通德學校，早前已請學生收集家中廚餘，配合這天活動之用。校長黃偉立認同在課本上學習這類知識，難免有「冷冰冰」的感覺，從活動中學習則深刻得多。活動內容由淺入深，低年級學生會玩廚餘分類遊戲，認識哪些剩食可以用作堆肥；高年級學生則用一些ugly food製作pizza，甚至落手用廚餘堆肥。「原來，我們不是隨便把廚餘放在田中便可把它當作肥料，而要明白植物到底需要什麼營養，再認識廚餘發酵分解過程、堆肥步驟等，不能一步登天。」

黃續稱，稍後計劃用3D打印技術製作廚餘桶，給學生收集及記錄家中廚餘，然後到農場體驗，用自己收集的廚餘來栽種農作物，再帶回家吃，形成一個循環；甚至計劃最後把學習成果製作成展覽或嘉年華，讓家長和公眾欣賞，把愛護環境、減少浪費概念傳揚開去。

[Happy PaMa 教得樂 第452期]