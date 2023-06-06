A苗園圃：聽聽年輕人心聲

【明報專訊】工作中包括教導學生有效溝通方法和基礎演說技巧，在設計評核方案時，膽粗粗找機構合作，辦公開比賽，疫情中讓大專生與一眾中學生以演講短片形式來比併。感恩反應不俗，不少中學教師踴躍帶領學生參與，已連續舉辦第四屆，每年有過百名參賽者。學生透過比賽講出對父母的感受、想法，以及對家庭的憧憬，當中有不少內容值得我們關注。

用短片作品謝親恩

歷屆演講主題都離不開家庭，皆因合辦單位是本港致力推動家庭價值機構之一，尤其重視及支援父親角色。父母要腦袋風暴中的仔女平日好聲好氣回應自己？想青春期的孩子懂得反思，適時說聲「對不起」或「我愛你」？有點天方夜譚嗎？比賽卻讓我看見年輕人的可能！

第一屆冠軍大專生阿健以作品《「媽媽」，父親節快樂！》取勝。在單親家庭長大的他，短片中訴說爸爸如何父兼母職。由不理解為何爸爸總是板着臉，到因參賽有機會整理自己對他多年來的情感而明瞭其難處，令阿健主動踏出一步，跟爸爸說感恩話。大專生阿德在第二屆比賽奪冠，他在作品《夏蟲不可以語於冰》中輕鬆幽默地刻劃自己與沉默寡言爸爸的一些生活片段，不愛說話就隨時隨地以寫便條紙來表達，阿德初時覺得爸爸的溝通模式使他困擾，長大後多加思考，便學會從欣賞角度去看爸爸那份執著情意。

冠軍女孩在第三屆誕生，當時就讀中五的阿詩在短片《童稚之年，報以莞爾》中，演繹自己作為女兒角色的蛻變。自認小時候不知足滿口是埋怨，疫情禁足期間，阿詩才發覺平日父母甚少展露笑容，反思物質豐富但缺乏親情的童年又有何意義？於是她決定以行動和笑容來回報親恩。就讀中四的阿睿以《當我成為父母，我會教導子女珍惜的重要性》成為今年榜首。他表示從事高風險行業的父母在疫情首當其衝，感染新冠肺炎，康復後日常生活仍有所掣肘，不再像以往般時常帶他外出遊玩，令他現在格外珍惜與家人相處的一分一秒，認為自己有責任要教曉下一代珍惜。

當年輕人靜下來，花點時間整理思緒，他們會明白父母心，也能學會感恩。作為父母，何不嘗試為青春期孩子製造多一點靜下來的空間？

盼父母多陪伴少謾罵

參賽者不單向自己父母說心聲，有些更藉機會向天下父母作勸諫。先有成長過程期盼父母陪伴更多的聲音，後有年輕人心底裏渴望聽見從父母嘴裏說出的話。在他們心目中，原來覺得家長的時間分配完全不行，親子時間都被工作搶光了；而父母口中對他們的質疑和謾罵，普遍也蓋過了認同和鼓勵。今年有一道題為《父母曾說過又影響我最深的一句話》，我聽到年輕人講述不少父母摧毁他們自信的說話，也有晦氣及極端的言詞，統統都可令他們無地自容，或無所適從。

早前遇見一對特地由天水圍來到位於觀塘頒獎禮場地的夫婦，目的是為競逐「最佳現場演繹大獎」的女兒打氣。5名參賽者各有特色，有學生比喻爸爸是灌溉孩子成長的園丁，說得頭頭是道；有的出動樂器、歌聲或道具，繪聲繪影盡顯溫情。最終，那對捧場夫婦的女兒，憑藉爸媽一句鼓勵說話「你不是做不到，只是未做到」的故事勝出。那刻，我感受到陪伴和肯定對年輕人正面影響的重量。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第452期]