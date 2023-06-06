辣媽CEO：小T的message

【明報專訊】「交咗畢業論文了！多謝媽咪畀我嚟英國讀咗幾年書，我會努力做嘢報答你！無以為報。」晨早流流起身收到小T send給我以上message。向來眼淺的我，並沒有淚流滿面，只有感觸良多。

本來3年的大學課程，結果用了5年才完成，第一年申請延遲，的確是因為疫情肆虐。第二年小T不想加重我的經濟負擔，打算直接申請退學，是我和家姐（大T）的堅持力勸才申請延遲的。

負笈英國 脫胎換骨

生仔當然知道仔心肝，口口聲聲說能不能夠完成大學課程無所謂，不在乎那一紙大學畢業證書，但小T在英國讀書讀得有幾開心，有多享受，我和大T都清楚。去了英國之後，小T整個人開心了，樂觀了，主動學習努力讀書，落幾大雪都堅持去圖書館，他的改變說脫胎換骨亦不為過。他們兩姊弟日日六國大封相，但心底裏非常疼惜關心在乎對方，家姐說無論如何幾辛苦，都要想辦法供細佬讀完大學。大小T是上天給我最寶貴的禮物，能夠做他們母親是我一生最大的福氣。兩個都如此生性懂事，幾難過的關幾難行的路，我都有勇氣克服堅持，咬緊牙關撑落去。

家姐去韓國讀書，實在是誤打誤撞之下發生的。能夠成為梨花女子大學的畢業生，我發夢都未曾想過。不是我看不起家姐，相反，我知道我的女兒有才華有潛能，只是未發掘出來。由延世大學語學堂走到梨花女子大學，大T單人匹馬，靠自己將勤補拙，一步一步好不容易走過來。小T以他的性格思維來看，在香港的填鴨式教育模式之下，定是讀得枯燥乏味了無生趣。我三番四次提議送他去英國讀高中，然後考大學，他都斷然拒絕，堅持要等家姐畢業才去。

因為他不放心，不捨得留我一個人在香港，要為事業打拼掙錢，要為他們交學費，又要照顧體弱多病的公公。怕我行路唔睇路跌親，又怕我過馬路掛住睇手機會出意外，更加怕我有病死頂扮冇嘢，繼續做嘢唔休息。留在香港讀書，可以幫手睇住我，睇住公公，不想我一個人單打獨鬥疲於奔命。

人生最寶貴資產是學識

雖然我和母親總是對着幹，雖然母親說的話，很多時候我都覺得沒有道理，不過以下這一句確實是真理：「一個人一生最重要最寶貴的資產，不是財產，是學識！」

龍應台教授對當年21歲的兒子安德烈是這樣說的：「孩子，我要求你讀書用功，不是因為我要你跟別人比成績，而是因為，我希望你將來會擁有選擇的權利，選擇有意義、有時間的工作，而不是被迫謀生。當你的工作在你心中有意義，你就有成就感。當你的工作給你時間，不剝奪你的生活，你就有尊嚴。成就感和尊嚴，給你快樂。」

小T學成歸來，我退休的日子還會遠嗎？

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第452期]