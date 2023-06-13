好去處：不一樣的父親節 與超級英雄巡遊 加入復仇者聯盟

樹人發聲爆谷桶——戶外小食亭推出樂園限定樹人發聲爆谷桶，造型可愛之餘更會發出「I AM GROOT」的聲音。（$300/個）（朱安妮攝）

特工證件——到史達科技旗艦店製作一個印有自己名字和相片的專屬神盾局特工證件（小圖），立即成為醒目特工。（$79/個）（朱安妮攝）

打卡朝聖——在史達科技旗艦店及科技館禮品店，各有1比1鐵甲奇俠與蟻俠模型，是打卡拍照的指定朝聖點。（朱安妮攝）

復仇者集結——在「復仇者聯盟號」戰車的領航下，多員Marvel超級英雄都會出場跟大家打招呼，大小朋友亦可加入這個全新「號召未來英雄：加入復仇者聯盟！」與一眾英雄並肩前行。（朱安妮攝）

【明報專訊】很多爸爸都是子女心目中的英雄，威猛程度能媲美鐵甲奇俠、美國隊長、蜘蛛俠等Marvel超級英雄！周日適逢父親節，不如與英雄爸爸一同穿上戰衣，出發到香港迪士尼樂園與一眾超級英雄會合，過一個不一樣的父親節！

文︰顏燕雯

迪士尼樂園除了是童話和夢幻的化身，也有不少正義又帥氣的角色等待着大家的熱烈喝彩聲！一眾Marvel超級英雄已由電影世界登陸香港迪士尼樂園的明日世界，號召大大小小的未來英雄加入復仇者聯盟！期間限定的「號召未來英雄：加入復仇者聯盟！」是個英雄式巡遊，多名Marvel超級英雄包括鐵甲奇俠、美國隊長、黑寡婦、雷神、蜘蛛俠、蟻俠、黃蜂女、驚奇隊長、黑豹、舒妮、奇異博士、王、星爵、嘉魔娜與樹人，都有機會出現其中，與大家近距離接觸。這個巡遊亦會邀請大小朋友參與，只要在入園後於指定時間到科技展會合處，領取英雄臂章，便可以在巡遊中成為他們的一分子，名額先到先得，是一個成為明日小英雄的難得機會呢！

與超級英雄們打過招呼後，大家可以繼續尋找各個圍繞超級英雄主題的遊戲和景點，例如到史達科技旗艦店及科技館禮品店，跟展出的1比1鐵甲奇俠與蟻俠模型打卡，又或者製作自己的神盾局特工證件。當然也少不了入手多款超級英雄模型、毛公仔，甚至試盡各款Marvel主題美食，與爸爸齊做super hero！

■INFO

「Marvel 超級英雄匯」體驗

日期：即日至6月22日

網址：www.hongkongdisneyland.com

[Happy PaMa 教得樂 第453期]