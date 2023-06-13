增添父能量：玩樂是父子關係的鑰匙

【明報專訊】當兒子問你「可唔可以同我玩」，對各位爸爸來說，會感到開心還是厭煩？筆者曾目睹有一個孩子，以可愛的聲線主動請求爸爸陪他玩，起初爸爸不予任何回應，當兒子再三請求，爸爸終於答應，但在玩樂過程中不斷「出茅招」取勝，很快兒子便放棄與爸爸一起玩了。

父子之間的玩樂，對於兒子的成長和發展非常重要。透過玩樂，爸爸可以幫助兒子建立和發展自信、創造力、社交技能及保持身心健康，同時也可以建立父子的情感依附。以下有3個錦囊，幫助爸爸明白和兒子一起玩樂的好處。

建立共同語言 提升社交技能

1. 建立父子情感依附

美國有家庭研究中心的研究指出，戶外活動例如：跑步、打籃球、騎單車、露營等，有助建立父子的親密關係，亦促進兒子的運動和體能發展，有助維持身體健康。研究發現，爸爸透過和兒子玩樂，可以建立一種共同的語言，對兒子的情感發展和性格形成有着非常正面的影響，更可以幫助兒子建立自信心和自尊心，提升自我形象和快樂感。兒子可以在玩樂過程中學習到如何面對挫折和失敗，而在遊戲中的互動則能夠學習如何與他人合作、協調和溝通，亦會學習到如何表達自己的想法和感受，有助提升社交技能，讓兒子在學校和生活中建立良好的人際關係。

2. 傳承正確價值觀

非洲的研究顯示，父子的玩樂時間可以幫助兒子學習傳統文化和重要的價值觀，包括尊重長輩、關懷他人、合作、責任感、勤勞和節儉等。這些價值觀可以幫助兒子建立正確的人生觀和價值觀，同時也可以幫助他們在未來的生活中更好地應對各種挑戰和困難，因為良好的父子關係有助降低青少年期出現問題行為的機率。鼓勵爸爸透過遊戲，向兒子分享這些價值觀，幫助兒子更認識和理解自己的文化和傳統，將正確的價值觀一直傳承。

3. 玩得愈多，學得愈好

日本的研究發現，父子的遊戲時間可以幫助兒子在學校和其他方面取得更好的成績。這是因為遊戲可以幫助兒子學習如何專注、解決問題和提高自我控制的能力。研究還表明，父子的遊戲時間可以維持兒子的心理健康，因為當遊戲成為一個緩解壓力和緊張情緒的方式，不單有助兒子放鬆身心、調節情緒，還有機會減低情緒困擾，例如是焦慮和抑鬱的風險。爸爸們不妨嘗試讓兒子在放學後先玩一會兒，然後才做功課和溫習，你會發現有意想不到的效果呢！

爸爸可以和兒子積極參與多元化的活動，除了發現不同的樂趣，更可以找到共同的興趣。這樣的互動和玩樂不僅可以加強親密的父子關係，爸爸還可以在遊戲中提供積極的支持和指導，為兒子的成長和發展帶來許多正面的影響。各位爸爸，趁着父親節，好好和兒子盡情地玩吧！

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第453期]