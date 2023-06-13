多元導航：子女的生涯規劃

【明報專訊】「爹哋媽咪，我想做YouTuber！」

作為家長，你會如何回應這個對夢想充滿熾熱期待的小孩？這一句說話，有沒有讓你回想起自己孩童時期簡單而純粹的夢想？

「我的志願是成為一個善良的人」

說到夢想，或多或少也與生涯規劃有着千絲萬縷般的聯繫。生涯規劃是否就等於《我的志願》？未必盡然。從前《我的志願》作文題目，讓很多學生寫出他們的理想職業，消防員、救護員、醫生……等的工作。在芸芸文章中，筆者看過一篇令人動容的《我的志願》，起首便是一句「我的志願是成為一個善良的人」。想必此與眾多父母最原始的願望互相呼應，筆者亦感欣慰。社會中不少職業會因時移世易而崛起或淘汰，但「想成為怎樣的人」，卻能探討最原始的自我價值和本質。

讓孩子自行作出快樂的選擇

生涯規劃，有如與小孩一同在他的生活藍圖中探索目標和自己的價值，思考和分析他所具備的才能和喜好，如何成為他實踐夢想的裝備。試想像我們準備登山，但背包被塞滿不同的東西，又怎能輕易登山呢？所以即使裝備再多，若不恰當選取或利用，最終只會適得其反。我們可以做的是讓孩子知道，不同「裝備」會讓他們的旅程有怎樣的變化，讓他們足夠了解自己的生活及機會，並讓孩子自行作出使他快樂的選擇。

為何筆者花筆墨提及「孩子自行選擇」的重要？試想像，現在已是星期五晚上，明天是假期，但突然有額外的工作需要你在今晚完成，當刻的心情必定不好，推動自己工作的動力亦自然不高。回到剛剛提及孩子的自我選擇，不少家長抱怨孩子學習新事物只有三分鐘熱度，但若那個事情、職業或夢想是孩子熾熱所渴求，你會發現孩子即使面對難關亦會竭力學習及裝備自己。而自身的熱情及家人的支持，更是讓他繼續翱翔旅程的能量。這不就如孩子出生時，我們作為家人所祝願他的快樂成長嗎？

如筆者在文章一開始帶出的一句，家長又該如何回應子女充滿冀盼的話語？不少家長會到坊間尋找良方，熱門書籍字眼如：教出好小孩、這樣入大學、成功爸媽之道……等，甚至在網上的親子論壇裏都能看見家長們互相交流心得。這些書本、留言為家長指引了方向，但再多的書籍也不及父母對自己小孩的了解與支持，自家秘製的親子良方才是恆久且溫暖。少一點批判，多一點聆聽，父母看似簡單的一句支持說話，其實早已嵌入孩子心田。

就讓我們細心聆聽孩子的所思所想，配合對子女的了解作生涯規劃，為他們的未來開拓更多元的面貌。

「爹哋媽咪，我想做YouTuber！」

「我哋都想知多啲，不如你講多啲嚟聽下？」

文：林愷晴（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

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[Happy PaMa 教得樂 第453期]