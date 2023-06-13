華德物語：親子德遊推介：朱古力博物館

【明報專訊】大家好！德國的小學學期在6月尾就會正式完結，華德兄妹將以輕鬆愉快的心情，迎接為期6星期的暑假。一般德國勞工年假30天，有家室的朋友也會選擇在學童放假期間一同放假，但德國學校一年四季都有不少假期，故只靠家長放年假，並不能完全支援各種家庭需要。幸好，各市的課餘託管機構都會在復活節、暑假、秋季兩星期假期等日子接受託管申請，在固定的場所提供朝8晚4的活動給學童，讓在職父母能夠在學校假期裏繼續工作。

由於華德媽仍然未回到全職勞動市場，所以兩兄妹在今個暑假仍能扮作樹熊寶寶，抱住「媽媽樹」一同行動。或許到了秋季假期，我才考慮一下讓他們跟同學們天天待在農莊裏接受託管吧！

介紹朱古力歷史 近距離看可可樹

不知道大家在這個暑假有沒有旅遊德國的打算，這裏我想為大家介紹一個適合親子遊的地點——科隆朱古力博物館（Schokoladenmuseum）。朱古力博物館離科隆中央車站與科隆大教堂都不遠，可以結合其他觀光景點，沿着萊茵河步行前往。這座博物館介紹了很多朱古力的歷史、知識，而且展示了朱古力的製作過程，遊人也可以付費製作獨特口味的朱古力。

當中，我最喜歡它的熱帶溫室，內裏潮濕的環境治了我的鄉愁，而且還可以近距離看到活生生的可可樹（圖），樹上還長着木瓜似的可可果實。作為朱古力的愛好者30多年，我是第一次看到活生生的可可樹及果實，驚喜之餘，又為以前一直不聞不問而百感交集，原來我對太多事物都太過理所當然，踏進距離入口不遠的溫室所感受到的「當頭棒喝」，已經值回票價了。

接下來的展區還介紹了很多採收工具，朱古力的機器生產線，各式各樣的朱古力製作模具等。還有一個很大的朱古力噴泉，服務人員會用餅乾沾朱古力請遊人試吃，華德兄妹添吃了5次，工作人員也沒趕走他們呢！

製作自選口味手工朱古力

博物館內除了可觀看流水式生產線，還可以下單製作自選口味的手工朱古力，大約要花45分鐘。等候期間，我們就上了3樓展區，那裏有一個兒童遊戲區，可供6至8個小朋友一同合作完成遊戲。離開展館時，工作人員還會向遊人派發在博物館生產線出品的朱古力，以作紀念。

順帶一提，在生日當天前往朱古力博物館的話可免費入場，這個措施在官網列明，而且得到華德媽親自驗證，我也不忘跟兩兄妹在朱古力博物館的餐廳選了幾款蛋糕來慶祝，這年的生日份外甜！下次再會！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第453期]