感講你知：2招勸至親戒掉壞習慣

【明報專訊】在伴侶或親子關係中，改變對方的行為或習慣，是一項相當具挑戰的任務。夫妻間吵架，許多時候是因為一方想改變另一方的某些習慣；好朋友之間爭執，亦常常是因為一方想給另一方「好心」建議，但對方不領情。正因為嘗試「改變他人」可能會帶來衝突，所以我們有時候會聽到別人勸說「不要嘗試改變他人」、「做好自己就好」，但這樣真的好嗎？

以我父母為例，爸爸有時候會抱怨媽媽買一些不必要的用品回家：「屋企嘅都未用晒，又買返嚟擺。」但當我邀請爸爸主動與媽媽談時，他卻說：「千祈唔好啊，一陣鬧交仲衰。」然後再補充：「佢係咁㗎啦，講多兩聲又唔開心。」面對潛在衝突，爸爸選擇了沉默、退讓來應對，你認為有效嗎？或者，這種應對方法在一段以10年計的親密關係中，可以堅持多久呢？一味地退讓並不能真正解決問題。

當然，不退讓並不代表要激進地要求對方。重點在於如何在合作和協調中與對方一起改變，要達到這個目的，有兩個關鍵。

關鍵 1: 適當理解何謂「嘗試影響他人」

在親密關係中 ，「不要嘗試改變對方」並不現實，因為彼此的生活軌迹緊緊交織，對方的生活習慣長遠而言影響到的是雙方。在這個層面而言，改變也無法單從自己做起，如果完全放棄改變對方，基本上也等同於放棄更美好的共同生活。

此外，「我為你好」也不是一個好理由。正如前述，既然不改變的壞處是要共同承擔，那麼改變的好處當然也是共同受惠。即使對方或許得益較多，但「為了你好」這個想法或說法本身就容易引起反感。再以我父母為例，媽媽總是勸誡爸爸均衡飲食：「你咁食法邊得㗎，要咁樣做先啱㗎！」當爸爸不願意跟隨時，她甚至指摘：「我為你好都唔珍惜！」結果，一番好意演變成衝突，改變更無從談起。

真誠表達聆聽 理解彼此感受需要

「嘗試改變他人 」的真正意思，是嘗試合作找出滿足彼此需要的策略。透過真誠表達和聆聽，理解彼此的感受和需要，然後找出有效的策略，才能帶來持久的改變。在上述例子中，爸爸的需要是「自主」和「方便」，而媽媽的需要可能是「安全感」，因為她希望爸爸保持健康來一直陪伴她。除了口頭上不斷提醒爸爸外，媽媽也可以嘗試其他策略，例如帶爸爸到適合的餐廳，與爸爸一起設計餐單等。當然，這些策略也未必奏效，重點在於持續地發掘彼此需要，並發揮創意嘗試找到新策略，在合作中一起改變。

關鍵 2: 掌握有效的溝通技巧

「嘗試改變」的過程會涉及大量的溝通和互動，部分對話更帶着強烈的情緒。我們愈能掌握「善意溝通」，便愈能適當地表達自己、同理對方。回到以上例子，媽媽可運用「善意溝通」的技巧這樣說：「我看到你這個星期的早餐都只有清湯米粉，所以我感到有點擔心，擔心你沒有足夠的營養。我知道你重視方便，也不想我干涉你每天吃什麼，但我也希望我倆都能繼續健康地一起生活，白頭到老。不如我們一起設計接下來的餐單好嗎？」

篇幅所限，無法一一解釋「善意溝通」的每個步驟，歡迎有興趣的讀者回顧我們過去的文章。總括而言，「嘗試改變彼此」在生活中是一件正常不過的事情，我們只要掌握適當的心態和技巧，就能透過改變讓彼此生活更美好！

文：郭梓樂（「JUST FEEL 感講」共同創辦人暨執行總監）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第453期]