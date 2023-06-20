同理心學堂：靜觀如何幫助家長教養？

【明報專訊】育兒技巧是現代家長的必修科，透過講座分享及書本知識不斷學習，可是家長都表示知易行難。孩子的成長，不停地挑戰我們的觀念，我們以為「好」的事，有時會做不到，有時是事後才知道自己的方法是否適合孩子。

我在女兒出生後，便有更深的體會。長時間面對着小人兒，在無止境的照顧工作中，曾學習的技巧有時都拋諸腦後了。特別是當孩子在不合適的時候做了不合適的事情，就算不是錯事，也會令我內心湧起無名怒火，在那種時候，就什麼技巧都用不着了。

從技巧到實踐，靜觀是我的一道橋樑。

◆對行為不批判

與其說靜觀是一種練習，我會形容為一套需要多練習的日常心態，當中「不批判」是其中一個要點。我們自幼都被教導什麼是「好」與「不好」，教小朋友就要多欣賞他們的「好」和糾正那些「不好」的。可是當你仔細看看每一個「不好」的行為，如果懂得解讀，其實孩子都在表達他們的需要，太心急要糾正孩子，反而錯失了解他們的機會。例如2至3歲的幼兒什麼都說「不」，是他們正在練習掌控身邊環境與建立自我意識；而年紀較大的孩子說謊，則可能是因為安全感不足，或未學懂承擔後果。家長如果太早下判斷，就算運用了不同的育兒技巧，也不能有效長遠地改善孩子的行為。

◆對情緒不批判

除了放下對行為的批判，我也在學習放下對情緒的批判。我在成長中也一直認為發怒是不好的，只要時常心平氣和就好了，卻從來沒有人教導我如何接納和面對憤怒。當我不停地壓抑情緒，若壓不下去時，不但會發怒，過後還會換來對自己的批評。放下對自己感受的批判，才能看清自己所經驗的真相與需要，從而有空間了解孩子的感受。

◆接納

不論成年或兒童，發脾氣同樣是我們內心需要的一種表達，靜觀正正可以幫助我們了解自己情緒背後的需要。透過靜觀，我了解到自己的怒氣有部分來自孩子長時間黏着自己的壓迫感。為了回應我對個人空間的需要，我會盡量安排一些時間讓自己出外走走，甚至試過對孩子表達我需要一點安靜的時間，請他自己玩一會兒。當學懂在當下接納自己的感受，接納孩子的感受與行為的能力亦會相應提升。

◆放開對「最好」的堅持

如果你學習靜觀為的是做得更好，那靜觀就會成為一種壓力，甚至感到自己愈努力愈無力。當孩子有一些成長狀况，例如發展障礙、特別學習需要，或需要長期跟進的疾病，就更容易令自己跌入追求「最好」的陷阱。照顧孩子的過程中，我常常提醒自己，別人的「最好」未必是自己的最好。不論是治療方法、教導方式、興趣班的選擇等，只要是當刻最合適的決定便可以了。就算結果未如理想，應先好好梳理內心感受，再去面對新的狀况，做下一刻最合適的決定。批評自己沒有做到最好，不單對事情沒有幫助，內心的自責等感受亦很容易影響下一個決定。

作為父母的我們都在不斷成長中，可是現代的資訊與意見實在太多，有時會有被資訊淹沒的感覺。靜觀有助尋找內心的平穩，了解自己與孩子的需要，用心與有意識地作出回應。靜觀並不限於正式的呼吸練習，只要是練習上述心態，放下批判，並專注於當下的經驗，不論是藝術、寫日記、煮食或與小朋友互動也可以成為你的練習場地。

文：余欣泉（香港中華基督教青年會輔導組 臨牀心理學家）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第454期]