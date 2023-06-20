家庭有教：學好英語的有效認知辦法（一）

【明報專訊】不少孩子學習英語時，在拼讀單詞已經出現不少困難，更不用說生字組成句子及簡單篇章。孩子在英文字詞學習上的困難背後，可能是一些語文認知能力的困難，當中包括語音意識（phonological awareness）、組詞知識（orthographic knowledge）及語素意識（morphological awareness）的缺損。

練「組詞知識」有助串生字

「語音意識」是指對語言語音結構的觸覺和操控能力。孩子學習語言時，不論是廣東話或英語，均需要透過聆聽，去辨識不同的語音單位如音節、聲母、韻尾和音素（phoneme）等。孩子透過認識音素的意義，加強他們對字母的名稱（letter name）、發音（letter sound），以及字母與發音的對應關係（letter-sound correspondence）的認知。英語總共有44個音節，而當孩子認識及熟習字母的名稱及發音，語音意識就得到提升，例如"bed"這個字由3個字母組成，每1個字母就代表1個音素（共3個），就是/b/-/e/-/d/，但"bee"就只有2個音素（/b/-/ee/）。

英文生字的組成，有一些常見的組成規則，而部分孩子的「組詞知識」較弱，難以察覺和處理英文組詞的規則，以致不時需要依賴語音來「創造」詞語，並因此出現讀音正確、串法卻「值得商榷」的情况，例如"school"串成"skool"、"next"串成"nexst"。學好「組詞知識」，有助孩子串好生字，強化字詞庫。

變更詞根形態 表達不同意思

英文學習上，「語素意識」是指如何根據規則去變更詞根（word root）的形態來表達意思。例如"apple"加上"s"（apples），即是多於1個蘋果。其他較複雜的用法可包括運用詞根、前綴（prefix）、後綴（suffix）去組合單詞，例如，"fireman"（消防員）包含詞根"fire"和後綴"man"，因此"fireman"應該是指與火有關（救火）的人。明白英文的「語素意識」，就更了解英文的有趣奧妙之處！

香港教育大學兒童與家庭科學中心的「賽馬會『童步向前』英語學習計劃」，自2021年起在小學推動英語學習計劃，以提升初小學生對英語學習的動機和能力，有興趣可瀏覽以下網址：www.youtube.com/@jcprojectrise3026/featured

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心

聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第454期]