親子筆陣．民房四寶：令人心痛的女孩

【明報專訊】面前的女孩，長得跟我的女兒有點像，印象中，卻從來沒有見過她笑。她的媽媽是香港人，多年前嫁了內地丈夫，在鄉下把她生下來不久就過身了。在親友的幫助下，小女孩6歲開始就來港讀書，父親卻一直沒有獲得在香港居留的身分，要靠不斷申請雙程證來港照顧女兒。當時，女孩的父親每隔兩星期，就需要返回內地辦理和等候續證一次。在父親不在身邊的日子，女孩就要一個人留在香港，像人球一樣，到不同的鄰居家暫住。她說那些日子很難過，有時候還要跟陌生的鄰居同牀。每到夜晚，也會有一份莫名的恐懼湧上心頭。她清楚記得，在侷促的房間內，睡在她旁邊的婆婆不斷在咳嗽，她不敢動，也不敢作聲，只默默地在流淚，一直到天亮。

寄人籬下 半工讀難捱

因為所持的是雙程證，父親即使在港期間，也不能工作，亦無法申請任何援助。他只能趁返回內地的時候做一點散工，可是，若他在內地工作的時間愈長，女孩一個人在香港的時間就愈久，這是父女倆也不情願，卻是無可奈何的選擇。而且，父親亦漸漸衰老，在內地也不容易找到工作。

女孩一直努力讀書，希望將來能夠改善家庭生活。轉眼，她已經18歲，並成功獲得大學取錄，爸爸也替女兒感到自豪，她卻仍然沒有笑。明白家庭的經濟狀况，她平日下課後，會到補習社替小學生補習，每個周末、周日及假期，她亦會到茶餐廳做雜工，時薪約60元。在茶餐廳，她常被同事嘲諷，她們說盡難聽的話，但她仍忍氣吞聲，因為生活，根本沒有選擇。然而，大學學費實在不便宜，她不得不申請學生貸款，每年大概5萬元的借貸，4年學位課程後，便會欠款20萬元，在她來看，這是一個天文數字，每想到這裏，她就感到窒息。

呼吸困難 進出急症室

這天，她上來中心找我們，回顧着過去，她多次說：「我所走過的日子，是非人生活。」 誰明白她的苦呢？她很努力讀書、工作，孝順又節儉，但近日胸口常感到被大石壓住，躺在牀上會感到呼吸困難，像快要死去似的。她多次出入急症室，醫生卻找不出她的身體有任何毛病，我們清楚知道，她的心理壓力已經超過了她可以負荷的界限。

女孩說沒有人明白她，認為旁人很難理解她的遭遇，她沒有朋友，也不常把感受告訴父親，說他幫不了，也不想他擔心。當壓力太大時，她會如何做？她說會找個無人的地方大叫一下，亦只能如此。忽然，她紅着眼問道：「你們所說的耶穌，祂能夠幫助我嗎？可以教我向祂禱告麼？」可以，一定可以。她，滴着淚，卻也在笑。

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第455期]