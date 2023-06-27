小學雞媽媽：道歉的意義

【明報專訊】台灣這一浪的#metoo愈燒愈烈，掀出一篇篇充滿巧思的道歉文，精彩有如帽子戲法。當中有人把做過的事寫得風清雲淡（「幼稚地喝到斷片後觸摸了學妹」），卻長篇大論申訴自己成為流言的受害人（「我很幸運我沒有死去」）；有人只挑旁枝末節來「真誠」道歉（「疏於溝通、疏忽了太多事情」），卻絕口不提可以構成刑事罪的情節，包括與未成年少年發生性行為，乃至違反對方意願拍攝性愛影片等，把指控包裝成「一切都是情侶間應該有的樣子」。

承擔罪責 承諾不再犯

有人說，我們活在道歉的時代，人們有更多平台表達歉意，也有更多可以招徠觀眾來欣賞道歉的方式。被媒體炒熱的道歉何其多，但在各種令人迷惑的包裝下，有意義的道歉愈來愈少。什麼是真正的道歉？簡單來說，專心道歉就好，承認自己為對方帶來傷害，而不是聚焦於如何保護個人形象。所以，請不要拖着長長的尾巴，不斷添加「但書」為自己說項；請為自己的所為道歉，不是為了「令對方感到受冒犯」而道歉，不高明地歸咎對方的「過度敏感」；當然也不要把歉意演過火來博取同情，反過來把自己變受害人。

還有很重要的一點：道歉只是開始。有意義的道歉必須包括負上責任這元素：承擔罪責，彌補傷害，承諾不再作出相同行為。這樣的道歉才有力量，幫助受害者克服創傷之餘，也讓旁觀的人們能夠再次相信，這是一個重視公義的、住得下去的世界。

培養真心 不傷害人

所以，當被指控施害的明星不請自來，闖進受害者召開的記者會上鞠躬，並且拿起米高峰道歉，我傻眼又惡心。更糟糕的是，這舉動竟也贏得不少網民的讚許，認為是「帥」、「勇於認錯」、「一人做事一人當」。但這根本是一場劣質表演，不單對受害者帶來情緒的二度傷害，更粗暴地剝奪了對方的話語權——那時記者會才剛開始，受害者只說了個開場白，此時機關算盡的明星突然戴着戲劇性的光環出場，像磁鐵一樣把所有媒體鏡頭都吸過去，之後當然也佔盡新聞標題的重點。至於愣住了的受害者，在眾人之前蜷伏桌上無法自處。

這樣的「道歉」，有夠殘忍的。

成長的其中一課，便是要學習分辨真心減少受傷，也要學習培養自己的真心，不做傷害人的事。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第455期]