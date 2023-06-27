幸福拼圖：高質父母「愛的存款」

【明報專訊】「每次用心安排家庭活動，都代表着你作為父母，誠心地將愛的存款，存進你青春期孩子們的記憶庫中，讓彼此都感到幸福和值得珍惜。」

在闊別多年的校友聚會上。

計劃親子好去處

甲媽媽說：「我最近注意到這個手機應用程式，為大眾提供香港最新的親子好去處和休閒活動資訊。」

乙媽媽回答說：「讓我也瀏覽一下……嘩，確實有很多最新的休閒活動場所和歷奇樂園活動推薦，可以讓我的孩子們挑戰自己，釋放能量啊。看來很有趣。太好了！」

丙父親回應說：「真的嗎？請趕快在我們的手機群組中分享。我和配偶最近被工作弄得頭昏腦脹，孩子們也因復課後追趕課程進度而感到有些壓力。」

丁爸爸發表說：「透過這個程式的介紹，我們可以了解孩子的興趣，並與他們討論活動的最佳參與時間。在計劃的過程中，我們要表達對各人的尊重，並為家庭訂立短期共同目標，使我們的親子關係更和諧及緊密！」

戊母親微笑回答：「多謝老友們，今晚的聊天很有啟發，我會下載這個程式，並參考各位家長的寶貴意見。往後我們可以繼續在手機群組分享與青春期孩子的溝通狀况和活動經驗，一起成為更優秀的父母！」

善用假期 提升幸福感

從那日以後，他們會互相分享有用的資源和應用程式，甚至提議幾個家庭一起參加同一項活動，一同提升幸福感。

每個家庭成員對於如何度過休息日和假期都有不同的偏好，可以是滿足身心靈的需要和願望、發展好奇心、拓展興趣、尋找快樂時光，以及平衡家庭與個人空間等。如果你是一個擁有青春期孩子的父母，我鼓勵你在溝通過程中，嘗試應用以下的步驟，提升及與家人建立親密的家庭關係。

1.表達你渴望為全家帶來樂趣的誠意

2.提供可行的選擇方案和資訊來源

3.邀請並傾聽每個家庭成員的關注點和意見

4.提出跟進的問題，刺激家人進一步思考

5.在商討過程中要保持中立的角色和運用溫和的措辭

6.毋須強求在一次家庭對話中就能夠達成共識

7.制訂預算和分工

8.在家庭的通訊平台上，以清晰的句子列出選擇方案、分工表和時間表

9.盡早將家庭活動時光的照片和視頻，上載於共有帳號，並互相分享心聲

10.讚賞家庭成員為實現此活動作出的貢獻和努力，邀請他們回應或分享籌備過程中的經驗

文：馮婉嫻（香港家庭福利會資深社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第455期]