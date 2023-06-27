教大GPS：提升孩子幸福感

【明報專訊】隨着疫情緩和以至防疫措施解除，本學年的學習活動相繼回復正常，學生的笑聲及笑臉再次出現於學校的不同角落。父母及教師為了讓他們能追回錯過了的學習時光，都急於為他們安排滿滿的學習活動。孩子在短時間內要追趕課程進度，但沒有太多機會學習一些技能（如社交技巧、溝通技巧等），或會感到不知所措。

尋找個人價值提升幸福感

宏恩基督教學院及晉峰青年商會於2022年發布的「香港學童情緒健康問卷調查」指出，逾一成多學童感到抑鬱及焦慮，而這些症狀往往與自我形象、情緒管理及做事的主動度有關，這反映孩子的壓力源自於他們的日常生活，影響着精神健康，導致抗逆力不足。正向心理學之父馬丁．沙利文博士提出以PERMA model來建立豐盛人生，從尋找個人的價值來提升幸福感。P-E-R-M-A分別是指正向情緒（positive emotion）、參與（engagement）、關係（relationship）、意義（meaning）和成就感（accomplishments）5個幸福元素。筆者認為，協助孩子尋找「參與」（engagement）及「關係及連繫（relationship / connectedness）為提升個人幸福感的關鍵。

讓孩子參與 建構緊密連繫

在成年人的世界中，有參與的機會是讓我們感到滿足的其中一個要素，孩子亦然。當孩子有機會參與的時候，他們會感受到被接納成為群體的一員，從中找到在群體中的關係及連繫。所以，家長在作出與孩子有關的決定時，可以邀請他們一起參與討論，即使微小如每月訂飯盒的選擇、參與哪一項課後活動，甚至是購買他們的電子學習工具，他們都能享受到做決定的樂趣，也要為自己的選擇負責。雖然孩子的經驗不及成年人多，亦未必能即時想到一些具體意見，但這些機會都有助建立他們願意參與、主動及尊重地表達意見的習慣。若想提升孩子的主動度，與他們溝通的方式就十分重要。

家長擔心孩子作出錯誤選擇是人之常情，我們都不希望他們走了一條迂迴曲折又沒有結果的道路，所以很多家長在孩子尚未表達意見之先就為他們作出決定，循例地聽聽他們的分享，然後加上自己的意見，希望他們跟隨。然而，溝通是雙向的，聆聽他們的感受，並展現一個接納的態度，能讓他們感到這是一個參與的機會及權利，從而建立雙方正面的關係，並建構緊密及可靠的連繫。如果孩子從小缺乏參與及表達的機會，成長中就缺少了「參與」及「關係及連繫」兩個關鍵元素，較難實踐PERMA model中其餘3個的幸福元素——正面情緒、意義及成就感，達至一個精彩、豐盛的人生。

因此，鼓勵孩子多表達自己，在彼此分享之時多欣賞、少批評，也可以主動分享，與他們打開話題，讓他們信任我們的同時亦感受到被信任，建立一個與別人互相尊重的正面關係，找到自己的價值，從而提升個人的幸福感。

文：林浩瑋（香港教育大學教育政策與領導學系講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第455期]