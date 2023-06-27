教育提案：把握黃金期 提升幼童執行功能

【明報專訊】雖然教師在學校裏不會具體地教授「執行功能」（executive function），但這種高層次認知能力對兒童發展非常重要。不少研究顯示，兒童執行功能的高低，對日後學習成就、經濟狀况甚至身心健康，都具重要影響。

我們每天生活接觸大量資訊，要篩選哪些資訊有用，並同時處理多項信息和規劃，這時大腦便發揮其「執行功能」，才能完成目標。「執行功能」包括3個主要元素：「抑制控制」（inhibitory control）——抑制不相關的資訊和情緒，令人專注在任務上；「工作記憶」（working memory）——短期內暫存和處理資訊的能力；「認知靈活性」（cognitive flexibility）——根據不同情景而改變應對的方法。

這些相對高階的思維能力，雖然會由孩童時期一直發展至成人階段，但其實它早於嬰幼兒時期萌芽。相信大家都看過1歲嬰兒玩「躲貓貓」（peekaboo）遊戲。嬰兒要玩這遊戲，便需記住誰人藏起了臉孔，並等待對方再次露面後作出反應，這其實已展示嬰兒的小腦袋開始執行「工作記憶」。幼兒由3歲至5歲，更是「執行功能」突飛猛進的黃金時期。

近二十年來，「執行功能」成為教育心理學界的熱門研究課題，不少學者發現這種技能是早期認知和社交發展的基礎，並有「預知未來」的能力。2017年美國一項追蹤研究顯示，5歲時「執行功能」較高的小朋友，他們在小學五年級的閱讀和數學表現亦會較佳。另一個大型研究更橫跨40多年，追蹤幼兒到成人發展，發現自制力較高的幼童，長大後身體狀况和經濟條件也相較理想。

近年學界熱中於對「執行功能」作研究的原因，是因為它的可塑度，即「可以訓練」。我們可以透過遊戲提升幼童的「執行功能」。遊戲的種類五花八門，教師和家長可以從幾個大原則設計遊戲：

逆轉遊戲規則 抑制慣性反應

1. 相反行動：

某些資訊會令腦部作出慣性反應。例如，我們習慣看見紅燈會停步，聽到快速節奏會加快動作。當教師或家長逆轉遊戲規則，如說「現在我們看見綠燈就停下來，紅燈才可以走」，大腦便需要記住指示並要在新規則下抑制慣性反應才能完成動作，這就是遊戲的訓練目標。成人可以挑戰小朋友，看看他們能否聽到指令說「舉高手」時要「摸地下」，或聽到「摸地下」時「舉高手」。注意轉換遊戲規則時要循序漸進，由幼童熟悉的規則開始，建立他們的信心。

2. 先聽後做：

簡單的填色遊戲，也可以訓練小朋友的工作記憶。先把填色紙蓋住，請小朋友留心聆聽成人的指令，如「將大三角形填紅色、小圓形填藍色」。小朋友的大腦便需要同時處理視覺和聽覺資訊，增強工作記憶。

3. 閱讀故事：

閱讀是兒童發展的基礎，對提升「執行功能」同樣關鍵。對學前幼童，家長可選擇情節或句子結構重複的故事，有助發展他們的專注力。同時，父母也可鼓勵子女自行講故事，或加入小道具讓他們作角色扮演，這對提升小朋友的記憶和應對能力都有幫助。

這些小遊戲需要的道具不多，準備時間短，規則簡單。當家長和子女乘搭交通工具、在餐廳輪候座位或留在家中時，這些遊戲都可大派用場，既能促進親子關係，亦比父母和子女各自專注手機來得更有教育意義。

文：陳穎欣（香港大學教育學院助理教授）

作者簡介：香港大學教育學院為本港主要師資培訓機構，致力對本港教育政策與發展作出貢獻。專欄內容由學院學者及導師（包括言語治療師）提供，分析教育問題，破解迷思。

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[Happy PaMa 教得樂 第455期]