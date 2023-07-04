善養救未來：善養在社區系列：咖啡店老闆奇妙經歷

【明報專訊】善養孩子，不限於在家中，也不止於血緣關係。善養本是一個推動大同社會的信念，我們是如此相信，也一直與不同社群的有心人一起，在自己可做的範圍內，耐心而堅定地一步步付諸實行。

位於銅鑼灣耀華街的「度 Beyond Coffee & Bar」，就是善養社群之中，共同栽種善養果實的社區伙伴之一。想當初，老闆Johnson開咖啡店的初衷，也正正是想創造一個超越咖啡與商品的交流平台，讓美麗的人與事，可以在這裏被盛載，被滋養，被善養。

＊＊＊＊＊＊

我的咖啡店參加了「青年職場共融體驗」計劃，每次跟新學員相處對我來說都是一個歸零的旅程：我不僅看到每個人的特質，更讓我重新學習和體驗教育是什麼一回事。

健仔（圖）斯文，聲線細小，不太愛說話，每一步工作總要回頭看請示，顯得特別沒有自信，活像童話《白雪公主》裏那個小矮人——害羞鬼。 跟健仔相處，對我最大的挑戰除了是需要時刻鼓勵他提高聲線回應，還要教他如何能自己穿好工作圍裙，對呀，就是獨立穿圍裙那麼簡單對他來說也非易事。

努力向途人打招呼 終獲回報

一天下午，我對健仔的進度感到有點氣餒， 當下我約他坐在門外，了解他為何總「害怕」跟客人打招呼，他的答案讓我意外，原來他怕被人在街上認得他！我跟健仔分享了一次我和11歲的小女兒站在店門外跟途人打招呼的經驗，女兒不消10分鐘就告訴我她感到非常難受，因為感覺途人都當她像透明人一樣。

說罷，我邀請健仔跟我一起練習跟途人打招呼，健仔終於明白原來要人注意可不是那麼容易的！我跟他在門外一起足足站了個多鐘，我跟健仔說：「健仔，你知嗎？只有在意你的人才會在意你打的招呼，而愛你的人會很渴望你熱情的回應。」健仔聽得很明白似的，接下來，他不斷努力向途經的人打招呼甚至揮手。看着他的努力，我默默在心中為他祈禱，希望真的會有人——縱使只有一個也好——能給健仔一個回應，一個點頭，一個微笑，讓健仔有成功的體驗！奇妙地，在他下班前的最後10分鐘，感恩迎來了一個客人。這是2023.04.27，下午4時50分， 我忘不了這奇妙的一刻！

自此健仔不再害怕跟人打招呼了。在最後一天的實習，健仔竟然用了10分鐘就自行穿好圍裙！當天健仔媽媽和哥哥來探班。健仔更主動為媽媽冲泡我家特飲！眼前我看見的是一輛啟動引擎的小車子！

人生的成長，其實就是需要那麼一次機會，一次成功感，即使只是微小到在圍裙上成功縛上一個小小的蝴蝶結！若我們不吝嗇給身邊任何人一丁點的友愛，縱然只是一個小小的點頭微笑，奇蹟就是這樣出現在生命的每一刻！

＊＊＊＊＊＊

Johnson這個故事，在於沒有以能力定義或責怪孩子，作為一個老闆，在感覺氣餒的時候，他選擇用最大的同感心聆聽，然後陪伴學員做到，並找回自信，他嘗試走相信孩子的善養之路，結果讓他也在作為人生導師上有了很大的成長。但願Beyond Cafe這社區小店能繼續成為滋養人家孩子的搖籃，一如孔子在《禮記．大同與小康》所曰：「人不獨親其親，不獨子其子！」期待日後與大家分享更多善養在社區的故事。

文：Johnson

作者簡介：「度 Beyond Coffee & Bar」創辦人，致力結合藝術及咖啡，舉辦藝術分享及創作活動，以推廣正能量，將善養精神應用在社區。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第456期]