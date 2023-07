家庭有教：學好英語的有效認知辦法（二）

next

【明報專訊】良好的語音意識(phonological awareness)能夠幫助孩子學好英文。家長可以通過不同的語音意識練習,促進孩子的拼音解碼能力發展,包括分辨語音、找元音(即vowel:a、e、i、 o、u)、數音節,以及辨別首、中、尾音,辨識押韻等,從而強化孩子的串字及英文閱讀表現,提升英語水平。有效的語音意識練習有以下特色:

多比較:語音辨識的能力,可以被理解為一種歸類比較的能力,家長不妨多與孩子討論相同或相近的語音,並講解押韻音的結構和規則,例如:"king"、"ring" 串法接近,尾音相同而押韻;"man"、"tan"押韻,尾音相同;但"ing"和"an"就不押韻不相同。"c"通常會被讀成"/k/" ,例如 "cat"、"clip",但當他遇上"e"、"i"和"y"時,就會被讀成"/s/",例如"cent"、"city"和"cycle"。

其他遊戲,如唱英文兒歌、串連押韻字(如"all"、"ball"、"wall"、"law")或用押韻字造句等,重點強調字詞之間的節奏和語音比較,都十分有用。此外,其實中文的字音練習(如幫助孩子分辨「港、講」等同音字、「鋼、江」等近音字、「鋼、防」等押韻字),亦可以提升孩子的整體語音意識,包括英語水平。

拍手數音節 圖像增趣味

多動態:家長可以透過動態活動或遊戲來促進孩子的語音意識,例如先與孩子找出生字的元音(如"mother"中的"o"和"e"),再引導孩子先通過拍手來數音節(如聽到"father"拍2下手,代表2個音節;"supermarket"拍4下手,代表4個音節)。較年長的孩子可以更進一步,通過閱讀來數音節,例如讓孩子閱讀文章,當閱讀到有3個音節的詞語時就按音節拍手;又或者快速地在文章中,找出有3個音節的字詞。

多圖示:要孩子記得所學,就要讓孩子感到有趣。雖然語音意識練習很多時跟聽覺有關,但如果孩子能夠透過清晰的圖示去學習語音(如"Ian and Ryan train in the rain."配上2名小孩子在雨中接受訓練的圖片),有助孩子比較語音,記得不同的語音之餘,亦更容易明白相關意思。

香港教育大學兒童與家庭科學中心的《賽馬會「童步向前」英語學習計劃》,自2021年起在小學推動英語學習計劃,以提升初小學生對英語學習的動機和能力,有興趣可瀏覽以下網址:www.youtube.com/@jcprojectrise3026/featured

文:張溢明(香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家)、林俊彬(香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監)

作者簡介:參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗,笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[Happy PaMa 教得樂 第456期]