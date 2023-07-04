英倫助鄰：淺談grammar school

【明報專訊】香港與英國的教育大不同，移民英國後，昔日每天與功課、默書、考試搏鬥的日子，突然變成每天上學都有遊戲、運動的英國校園生活，相信小朋友就十分享受，但就不是每個家長都十分適應！慣了每天跟進子女功課，但來到英國，連教科書都沒有，好多家長嚷道難以掌握子女的學習進度，看着他們不用做家課、趕補習，反而忙着參加各種課外活動，不禁質疑是否太過遊手好閒呢？

入學試11+難度高要操練

為此，可能有些家長希望子女入讀競爭力較高的學校。有經濟條件的可以考慮私立學校independent school；若是希望繼續享受免費教育的，自然就會想到入讀文法中學grammar school。

Grammar school簡單講，是通過入學試成績作為收生標準。入學試11+（為適齡準備升中的11歲學生應考，故常被稱為11+考試）會在Year 5學期尾至Year 6開學初期舉行，但考生往往需要備戰經年，因為入學試內容並非一般小學會教授，家長往往都要一早預備有關試題供子女操練，參加應考補習班亦是平常。好不容易才來到外國愉快學習，是否又要回到競爭的路上，提前在小學階段就要操練應試呢？這畢竟是價值觀問題。

上期專欄提過，grammar school在地區的存廢會因地方議會長期受哪個政黨控制而不同。現時英格蘭有163間grammar schools，北愛爾蘭有69間，蘇格蘭則完全沒有。所以想子女升讀grammar school，家長須先選好地區。大受港人追捧的曼城外圍的Altrincham和倫敦東南面的Kent，都有不少著名grammar schools。

Grammar school在英國一向都是個爭議題目，有人為了入學精心籌備多年；亦有人恨之入骨，堅決反對。有人認為grammar school有助弱勢家庭兒童通過成績向上流；反對的理由除了認為應該有教無類外，更有研究指出grammar school令地區整體成績有所下降。

精英式教育已非歐美主流

11歲就以學術能力去編班入學，揀選高能力的一群集中起來教育，這種精英教育方式在我們香港人看來可謂理所當然。香港中學都以學生bandings來分，現在是3個bands，從前更細分5個bands，然後band 1中學內再設精英班。精英主義從小到大薰陶我們，我們都是這樣長大的。但其實此等以成績決定升中的教育制度，早已不是西方現代教育主流，在歐美發達教育國家鮮有如此，英國仍保留grammar school可謂異數。

在英國，雖然一般的綜合學校comprehensive school不以能力收生入學，但都會按學習程度分班上課，好使不同能力的學生接受不同的學習目標和學習方式。

每人價值觀不同，但說到選校，不論在港在英，我都建議選適合子女的，而非家長想要的。大家好不容易才來到英國，莫忘初心。

文：Eiffel

作者簡介：三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。

http://www.facebook.com/LunLondon

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第456期]