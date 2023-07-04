論盡教育：點解要用內地學童救香港？

【明報專訊】王師奶真係唔明啲議員個腦諗乜，照計他們應該係精英，可是意見有時真係得啖笑。你可以話王師奶「㒼塞」，夏蟲不可語冰，唔識欣賞。小婦人唔明點解議員們提出用「外援」救香港殺校潮，保住香港教育名牌。王師奶批評人從不轉彎抹角，好多時指名道姓，你唔出聲，小婦人就當自己言之成理。

學生不是招之即來的路人甲乙

議員鄧飛話內地學童來港填補空缺，仲話也要向東南亞學生招手，不要因殺校潮而影響香港教育品牌。小婦人尊重任何人意見，何况鄧議員來自教育界，自己又是一校之長，應是內行人，何以竟「高見」若此？外地和內地學生，他們有自己的一把秤，權衡輕重，不是招之即來的路人甲乙。

最近翻閱5月30日《明報》刊登，有一名劉健宇先生（檢定教員，香港青年聯會會董）亦談及要統籌內地學童入學，緩減香港殺校潮。王師奶向來尊重誨人不倦的教師，雖然未知青年聯會是什麼組織，但既是會董，當然也是青年俊彥。小婦人尊重劉老師的意見，也誠懇地寫出作為一個市民，一個家長的觀點。劉老師說香港「搶人才」號召下，截至今年2月，已收到2萬份高端人才通行證計劃申請，獲批的8797申請中，有超過8300名來自內地（約95%），這些高端人才定會帶同子女來港。劉老師認為香港不單對內地人才有吸引力，香港完善的教育制度及中學文憑試課程特點，對內地家長亦有魅力。

高端人才唔係「盲毛」

劉健宇先生慈悲滿懷，認為不少內地家長不熟悉香港制度，往往未能為子女做好最佳教育選擇，提議教育局統籌內地學童入校。執筆至此，王師奶好奇問：「劉老師，呢班係高端人才，唔係盲毛，佢哋早早就了解你口中所說的『完善的教育制度』和『中學文憑試的特點』，使唔使由教育局統籌入學呀？」仲要教他們去「叩門」？至於劉老師提及的賄賂問題，那只是個別事件而已，不足為患，不要小題大做。最後要問問蔡若蓮局長，教育局會否為內地來港學童推行類似本港小一分配學位及中學學位分配方法？教育局真有這些「餘力」？

最後，王師奶要向劉檢定教員進一言：有慈悲心的同時要有周全的計劃，憑一偏之見或一隅之得，不足以成大事。小婦人敬拋一磚如上。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第456期]