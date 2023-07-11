好去處：逾萬呎teamLab香港開幕 闖高山低谷 追光逐影與魚共舞

6大藝術互動體驗空間：⑥「彩繪城鎮」設計之城——這個城鎮是由大家的圖畫構建，小朋友可設計自己的屋子、汽車或不明飛行物體，經掃描後圖畫就會在城鎮中移動起來，每隔一段時間更有飛天恐龍來「清理」擠擁的建築物和車子。（黃志東攝）

6大藝術互動體驗空間：⑤「光球管弦樂團」彩色波波——彩色球體不止是拍照道具，它會因應你和它的互動產生變化，如滾動它時會變色並發出聲音，多人一同觸碰它們更會奏出美妙音樂。（黃志東攝）

6大藝術互動體驗空間：④「小人所居住的桌子」跳躍小矮人——這張桌子是「小人兒」專用的，他們會在桌子裏邊跑來跑去，當大家將手或其他東西放在桌子上時，小矮人就會跳到它上面，亦會見到牛牛在跳動、出現太陽和下雨等情景。（黃志東攝）

6大藝術互動體驗空間：③「塗鴉自然──鼓動的山脈與山谷，紅色名錄」大自然奇遇——高高低低的立體地板，象徵正在鼓動的山脈與山谷，大家偶爾還會看到大大小小生物出現在你腳下或「身上」，如小小的蜥蜴或巨型的鯨魚，甚至是蝴蝶和花朵。（黃志東攝）

6大藝術互動體驗空間：②「天才跳房子」「水上」跳飛機——如玩跳飛機一樣，大家只要踏着「水面」上的圓形、三角形或正方形圖案前行，便會看到魚兒、蝴蝶和小鳥。（黃志東攝）

6大藝術互動體驗空間：①「滑梯水果園」碰出火花——滑梯上培育着各種各樣的水果，還有大大小小球體在飛來飛去。當大小朋友在滑梯上滑動，並撞上球體時，它們會向四周飛去，也會看到猶如煙花盛開的效果。提提大家滑梯需要脫鞋並穿著襪子才能參與。（黃志東攝）

【明報專訊】香港終於有teamLab喇！喜愛拍照或互動藝術的大小朋友，對teamLab一定不會陌生，繼世界各地大大小小的常設及期間限定美術館後，teamLab團隊終來到香港，為大小朋友帶來6個適合打卡又非常好玩的互動體驗，讓大家寫意地浸沉在藝術的世界。

文︰顏燕雯

小模特兒：Yoyo Fan

「teamLab共創！未來園」選址九龍灣MegaBox，佔地逾萬呎，以面積來說，雖然比不上東京豐洲的「teamLab Planets」或「澳門 teamLab超自然空間」，但創作團隊特別為香港站精選了6個於世界各地廣受歡迎的活動，包含打卡、繪畫創作、互動遊戲等元素，足夠讓大小朋友樂上半天。

■INFO

teamLab 共創！未來園

日期：即日至2024年1月14日

時間：周一至五下午2:00至晚上10:00；周六、日及公眾假期上午10:00至晚上10:00

地點：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 13樓

票價：成人$220、3至11歲兒童$180，另設家庭票$560起

購票網站：FWD MAX生活體驗平台（fwdmax.fwd.com.hk）、Trip.com（bitly.ws/Hny7）

[Happy PaMa 教得樂 第457期]