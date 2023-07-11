多元導航：聆聽「頭、心、腳」

【明報專訊】繁體字中的「聽」字由「耳王十四一心」組成，意思為在「聽」的過程中要一心一意地關注對方；而簡體字的「聽」是「口」和「斤」，它能解作我們說話的分量有千斤重。

着眼背後動機想法意義

聆聽是建立關係的基礎，但在執行時，往往會遇到很多困難，尤其是與家人、伴侶和朋友相處時，更難好好地聆聽。因聆聽不止是聽，而是需要學習如何表達同理心；例如在與伴侶爭執時，很多時只專注於指摘和控訴，卻模糊了對方的說話，忽略了雙方的感受和原有的意思，便失去了聆聽的功能。筆者期望透過以下分享，從不同的思考角度讓讀者了解「聆聽」的功課，在遇到困難時成為大家的幫助。

早前有幸參與「栽種和平」這個課程，當中談及如何以和平、非暴力的原則處理生活中的衝突。其中教導了「頭、心、腳」聆聽的功課，讓我們能於聆聽時注意以下三方面。

．第一：「頭」

注意說話者發生了什麼事？

．第二：「心」

注意說話者有什麼感受？

．第三：「腳」

說話者期望事情怎樣發展？

「頭、心、腳」的重點在於專注說話本身，更需嘗試理解說話背後的動機、想法和意義，讓我們在掌握這些資料後再回應。技巧雖然簡單，但執行上卻格外有效。

讓我們作一個簡單的練習。大家可以試着找找以下事情的「頭、心、腳」：一群小朋友正為暑假表演而練習扯鈴，在練習不久後，隊友因練習態度而被隊長責備，於是雙方起了爭執，隊長還氣冲冲地叫隊友不用再練習了，並說道：「我真係唔識點教。」

了解事情始末 雙方需要

面對這種情况你會如何處理呢？我們可以運用「頭、心、腳」的框架了解事情的始末及雙方的需要：

．頭：隊長看到隊友練習散漫；同時隊長正努力帶領團隊

．心：作為隊長覺得無奈和未能帶領團隊

．腳：隊長希望有方法讓隊友認真練習、帶領團隊

聆聽「頭、心、腳」讓我們了解到隊長的感受和需要，除了提升情緒管理外，亦可從他的「心」和「腳」入手，和他一起處理帶領團隊的事宜。聆聽的功課確實是困難的，就讓我們先一起學習於生活中以「頭、心、腳」了解自己和別人的感受和需要。

文：黃銘浩（香港家庭福利會社會工作員 ）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

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[Happy PaMa 教得樂 第457期]