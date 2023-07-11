荒失失在加家：夏日森林露營

【明報專訊】夏天其中一個家庭活動，就是野外露營，讓小朋友多接觸大自然，減少接觸「電子奶嘴」。我們最近便與一班朋友去了在Winnipeg北面約兩小時車程的Hecla，此處除了是露營熱點之外，也是釣魚和駕船出湖的好去處，每逢星期六日，都有不少人專程駕車到這裏參與不同的戶外活動。

小朋友化身「魔女」

在加拿大曼省，大部分營地都在森林之中，每個營地都有樹林包圍，私隱度十足；同時營地上大多設有一些小型遊樂場，可供小朋友玩耍。我們當日差不多下午2時多才到達目的地，正當一眾大人還說昆蟲多得嚇人，忙着準備燒烤爐為晚餐做準備之際，小朋友們已發揮他們的適應力，急不及待到樹林旁邊探索一番，還想出了意料之外的「新料理」。

在加拿大野外，經常會看到一些莓果，其中一種最常見到的莓果名為越橘，是一種紅色小顆粒，外形有點像黑莓的果實。作為香港人的固有概念，野外果實不應隨便拿來吃，不過有一次我去釣魚時遇到一些加拿大人，他們採集了這些越橘，更熱情地請我吃了一點，才發現這種甜中帶酸的果實原來也不錯。

這些越橘當然也逃不過一眾小朋友的眼睛，不同年紀的小朋友都開始走去收集這些果實。家長們看在眼裏，叮囑他們不要吃，但小朋友們當然不會就此罷休，於是開始準備為這些「食物」加工。首先有人拿出了一個小水桶，想要拿去裝滿水，不過他們都是8、9歲的小朋友，不夠力氣拿起水桶，結果把水倒滿一地。年紀較大的小朋友眼看如此，便上前幫手再次盛水，然後把水桶放好。

自備小龍門 一對一比賽

之後一眾小朋友開始把收集好的果實都放入水桶裏，再隨地執一條木條攪拌着，這就是他們特製的「夏日果汁特飲」。旁邊的小朋友看着，發現只有紅色，顏色不夠吸引，再隨手加些葉片進去，提升鮮艷度。在小朋友眼中，他們都成為了小廚師，不過在大人眼中，他們更像在提煉謎樣藥品的小魔女吧！幸好這班小朋友都算懂事，沒有叫父母們過去嘗一口，否則都不知道可以怎辦。

其實作為父母，都知道營地裏沒有什麼設施給小朋友玩，所以都準備了不少東西，例如吹氣氣球、排球、足球，有家長還特別帶了小型龍門，準備與小朋友一對一對賽。不少小朋友玩得樂此不疲，到吃飯時也只是吃了一點點，便急不及待繼續去玩。雖然在野外露宿比起在家辛苦，做飯也不及家中方便，但能讓小朋友發揮創意、活動身體，也是不錯的體驗。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第457期]