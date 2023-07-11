6A爸媽：新手爸媽的6A手冊

【明報專訊】當孩子出生那一刻，一切都是美好的。那一刻，新手爸媽仍未體會為人父母的責任與難處。除了無時無刻照顧眼前呢嚿粉糰外，還要預備日後勞心勞力的付出。新手爸媽在剛就任時，還未想像到教養的壓力，單單埋身照顧已經非常辛苦。而我們提倡的6A教養模式，最着重的就是關係建立。很多家長都會問，人仔細細，如何運用6A？

表達無條件的愛最佳時機

當寶寶出世後，未必在感官上完全感受到父母的存在。可是他們卻以最真誠及直接的方式感受我們無條件的愛。

無條件的愛是無條件的接納，就算孩子的外貌怎樣，能力高低也阻擋不了我們的愛。我們對於寶寶可能有意想不到的耐性，接納他們的一切要求。因為我們知道，他們還未懂得表達，反正跟他們計較也沒有用處，倒不如接納他們的要求，反而令自己更易照顧和相處。

反思當孩子長大時，他們跟我們的種種「互動」未必是我們喜歡遇見的，那些衝擊使我們的接納程度降低。所以當新手父母都把焦點放在照顧上，對孩子的耐性、容忍度較高，就更容易表達無條件的愛與接納。

讚賞無限制 建立感情基礎

孩子聽力未成熟，我們的言語讚賞他們未必直接明白。但讚賞的寶貴並不在於言語，很多時也超越言語，表達出聽不到的讚賞。例如在我們讚賞的時候，面部總是帶着微笑，那些滿足的表情，寶寶看起來會感覺親切，感到認同和接納。所以我們不要吝嗇對孩子展露笑容，那些無言的讚賞，會深深地刻劃在孩子腦海中，成為你們的感情基礎。

能夠關愛孩子的時間十分短暫，錯過了黃金期，想追回便十分困難。我們很愛寶寶，但跟寶寶相處的時候，除了要照顧十足之外，更重要是把我們的愛和感受傳達給孩子。或許他們還未懂得跟我們溝通，但溝通遠超於言語限制，跟他們說一聲肯定的言辭，給他們一個擁抱、一個親吻或一些簡單互動，都能夠表達我們對寶寶的關愛。

寶貴回憶刻劃在潛意識中

我們跟孩子相處的時候，也許還未跟他們有很多互動，但是每一個回憶都刻劃在寶寶的潛意識裏。當然寶寶長大後未必會把每個片段都記住，但那些因為寶貴回憶而產生的感情基礎告訴我們，我們的潛意識正在工作，當我們跟寶寶表達愛的時候，也是他們製造感性回憶的時候。

孩子長大後，為什麼要跟我們立界線呢？他們明知那條界線對付的就是自己，為什麼還要跟我們立界線不可？

孩子會跟我們立下界線，無非是跟我們有着親密關係。他們不願意因為破壞協議而損害彼此間關係，所以才要跟我們為着一些事訂下界線。由此看來，親密關係最容易建立的時候就在我們最容易表達無條件的愛的時候。那個基礎的來源就是新手父母，最容易跟寶寶建立的親密關係。所以祝福各位新手父母，在努力照顧孩子的時候，也不忘跟他們多親近，多些建立親密關係。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第457期]