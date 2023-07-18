好去處：暑假staycation 發掘黃金寶藏 打卡位有玄機 小偵探推理解謎

製作曲奇——主題住宿住客（1名成人及1名小童）可免費體驗曲奇製作工作坊，製作3款味道的主角造型曲奇。（黃志東攝）

遊戲套裝——入住的小偵探可獲「黃金寶藏傳說」偵探遊戲套裝（右圖），裏面有遊戲手冊、偵探帽、放大鏡、顏色筆及福爾摩斯索繩袋。完成遊戲並成功獲得打開寶藏的密碼，更可獲贈福爾摩斯特別版卡套（左圖）。數量有限，先到先得，換完即止。（黃志東攝）

主題美食——酒店海岸扒房及大堂酒吧於每日下午3:00至5:00提供「盛夏沙灘下午茶•大偵探福爾摩斯特別版」，特色美食包括「珍珠貝殼」 檸檬瑪德蓮蛋糕、「沙灘椅」 菠蘿椰子慕絲等，價錢為$688（兩位用，另加一）。（黃志東攝）

Q版人氣角色——主題客房將《大偵探福爾摩斯》一眾Q版人氣角色融入枕套、咕𠱸、窗貼、窗簾和地氈之中，包括福爾摩斯、華生、房東愛麗絲、孖寶警探李大猩和狐格森，還有多本《大偵探福爾摩斯》供小偵探閱讀呢！（黃志東攝）

鬥智鬥力——「黃金寶藏傳說•酒店篇」互動遊戲設有6個適合小朋友的科學推理場景，看似打卡的位置，其實都暗藏解謎貼士，除了考驗小偵探基本眼力和洞察力外，還需要運用圖形邏輯思維、數字運算能力和科學常識來智破謎底。解謎後便開啟寶箱換取獎品。（黃志東攝）

【明報專訊】今個暑假，大家的腦袋暫且別放鬆，齊齊化身小偵探，跟大偵探福爾摩斯一起破解謎題，看看誰最醒目可以成為福爾摩斯的徒弟，並贏取獎品回家！

文︰顏燕雯

《大偵探福爾摩斯》乃深受小學生歡迎的本地人氣兒童推理小說，書中主角今年將會跳出書本與小朋友一起放暑假，更把福爾摩斯寓所兼偵探事務所著名場景搬到香港黃金海岸酒店及商場，讓小朋友化身小偵探，憑着過人觀察力、邏輯推理及STEM知識，尋找寶藏破解謎題。

只要入住「大偵探福爾摩斯主題住宿計劃」，小朋友便會得到遊戲手冊一份，依照裏面的指示在店內尋找謎題及答案，便可開啟寶箱換取獎品。除了偵探遊戲，酒店更推出「曲奇製作工作坊」及特色主題下午茶，讓小朋友盡情投入一場完美偵探之旅。

■INFO

大偵探福爾摩斯主題住宿計劃

日期︰即日至9月3日

價錢︰豪華海景客房每晚$1580起（2名成人及1名小童），加$400升級入住《大偵探福爾摩斯》主題客房連海景露台（另加一）

內容︰豪華客房1晚、早餐、「黃金寶藏傳說」偵探推理遊戲、大偵探福爾摩斯獨家禮品及小偵探工具禮包1份、《大偵探福爾摩斯》曲奇製作工作坊（1名成人及1名小童）、半價暢玩黃金海岸飛天鋼索及兒童小火車、房內迷你酒吧

地點︰香港黃金海岸酒店

查詢︰2452 8833

網址︰bit.ly/3pQOAV9

[Happy PaMa 教得樂 第458期]