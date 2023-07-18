教育提案：家長必修——「有營打機」心法

【明報專訊】對於子女玩電子遊戲，不少家長的反應兩極：一種是驚弓之鳥，完全拒諸門外；另一個極端是放任政策，實行電子產品「放題」。作為教育工作者和父親，我相信電子遊戲對兒童發展有利有弊，而家長的處理手法往往是關鍵：你是否了解子女電子遊戲的內容，以及其他要注意的地方？在子女接觸電子遊戲前，家長有沒有先裝備好自己？

玩多久 玩什麼 哪裏玩

不少家長都面對「開機容易關機難」的煩惱——子女投入電子遊戲世界後，或者可以換來片刻安寧，但關機一刻，如果處理不善，隨時觸發另一場親子角力。要解決此問題，必須注意玩電子遊戲的時間限制。家長讓子女開機前，宜先跟他們約法三章，討論在什麼情况才可以玩電子遊戲、每次可以玩多久，先訂立一個大家都同意的協議，然後才開始遊戲。

至於兒童每天有多少電子屏幕時間才算合理，不同國家有不同指引。美國兒科學會建議，不應讓小於18個月的幼兒接觸電子屏幕（親友視像通訊除外）；18至24個月，可按情况逐步引入電子產品；2歲至5歲，亦應限制在每天1小時以下。而世界衛生組織則不建議2歲以下幼童接觸電子屏幕，2歲至5歲的屏幕時限則為每天1小時。

除了「玩多久」之外，「玩什麼」和「哪裏玩」都是家長應該注意的地方。「玩什麼」指電子遊戲內容，是否適合子女的年紀。例如賽車或射擊類遊戲，雖然能夠訓練玩家的反應和手眼協調，但如果遊戲畫面或內容有暴力或其他不良成分，家長就需要考慮自己的子女是否適合接觸。對於年紀較輕、3歲至5歲的小朋友，家長可以為他們選擇教育類型的電子遊戲，這些遊戲的設計者以幫助玩家學習某種知識為目標，如認字、識數等，其遊戲規則和信息都相對簡單，配合學前階段小朋友的心智發展。

至於「哪裏玩」，則是家長較容易忽略的問題，尤其在居住環境擠迫的香港。英國首席醫療官在2019年公布的指引建議，兒童及青少年睡房內不應出現電子產品，以免影響他們的作息時間。將電子產品限制在客廳使用的另一個好處是，家長更容易知道子女接觸電子遊戲的內容，在需要時候給予建議或其他支援。

與子女探討解難方法

除了做好「把關者」，在子女的電玩世界，家長其實還有另一個更積極的角色。昔日一家人茶餘飯後，通常是靠一部電視製造共同話題、增進感情。在今時今日「碎片化」娛樂當道，一人一機各有各看的年代，電子遊戲可以是重建親子關係的一條繩索。透過參與子女的電子遊戲，父母可以從中發掘科學、歷史話題，或與子女探討解難、創意思維、面對失敗的方法；父母和子女亦可以交換角色，改由子女擔任父母的導師，分享遊戲技巧，對幫助他們建立自信和正面的成長態度都有好處。

電子遊戲有其益處，但這個世界當然不是只有打機。父母同時要為子女安排其他活動，保持作息平衡。在家庭活動時，父母亦應該以身作則，暫時放下手機，全心投入那一個遊戲，或者那一頓晚餐之中，向子女示範「開機容易，關機亦不難」，這就是最好的家庭教育。

文：關志明（香港大學教育學院講師）

作者簡介：香港大學教育學院為本港主要師資培訓機構，致力對本港教育政策與發展作出貢獻。專欄內容由學院學者及導師（包括言語治療師）提供，分析教育問題，破解迷思。

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[Happy PaMa 教得樂 第458期]