論盡教育：一位令人佩服的家長

【明報專訊】王師奶常以「牛頭角一匹婦」自豪，上周收到天水圍一家長電郵，她有一個讀小六的兒子，向小婦人討教選校問題，並講述她選校理念。王師奶看完之後，肅然起敬，原來高人無處不在，小婦人真要收斂收斂了。這是一個視野寬宏、審時度勢、知己知彼、不亢不卑的家長，有一個這樣明事理、不強求的家長，孩子有福了。小婦人和她反覆討論後，折服之餘，將該家長部分見解和一些「矇查查」、「盲頭烏蠅」式的家長分享，讓他們看到一盞選校明燈。

靠人事入名校 勉強無幸福

該家長住天水圍，兒子就讀區內一教會學校，學校管理嚴格，兒子被編入「精英班」。她知道兒子是「精英班」中的「中上級精英」，所以她對兒子存希望於不太厚望之中。該小學和元朗區一所家長心目中的band 1中學有聯繫關係，每年約有40至50個小六畢業生升讀該中學。該家長說當然希望兒子也能入讀，但如果入唔到，亦處之泰然，退而求其次，不強求。如果兒子程度未達水準，出盡八寶，「叩門」叩到頭破血流，最後真的入到心儀中學了，隨着而來的是悲劇。

悲劇兩字有點煽情，但王師奶確實見過不少勉強靠人事掹車邊入名校的學生，讀到「滿江紅」，信心盡失。俗語說「無咁大個頭，唔好戴咁大頂帽」，真係貼地之言，不論讀書、做人、做事，勉強無幸福。不強求是明智之舉，可是一般家長不作如是想，以為入到程度高的學校，自己的仔女就會跟着成績好。他們潛意識有「群着好人成君子」的想法，既然近朱者赤，同學都是叻仔叻女，自己個仔會有樣學樣，都會跟住叻。有無呢啲例子？有，百中無一，失敗的例子多的是。

隨遇而安 有尊嚴地叩門

王師奶問這個家長，如果派入麻麻哋的中學又如何？她答得很理性：「如果派入麻麻哋的中學，證明你個仔程度係麻麻哋啦，咁我會欣然接受；好似婚姻，竹門對竹門，木門對木門，門當戶對，才是好婚姻。家住公屋，嫁入豪門，不給公婆懷疑你貪財，也給妯娌白眼喇。」小婦人再問：「咁妳會唔會去叩門？」她稍一猶豫答：「會，會有尊嚴地叩門，絕不死纏爛打，苦苦哀求。如果學校接受我的兒子入讀，證明我的兒子符合他們的要求，可以尊嚴地入讀。尊嚴地叩門，尊嚴地入讀，何愧之有！倘若被拒門外，咁就唔係門當戶對啦。」

王師奶佩服之餘，繼續聽她的高論：「人生一世，論長不算長，論短也不算太短。12歲的孩子，前面的路很遠，做家長的不知自己是否永遠留在香港，孩子也不確定會否到外地學習，不用想得太多。人無遠慮，必有近憂是至理名言，但『今天的碗今天洗，不要預洗明天和後天的碗』也未嘗無理。」

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第458期]