向「世一」目標進發 跳出運動員奮鬥故事

與李慧詩見面——李慧詩（前右）早前與6至12歲的兒童團小舞者見面，觀賞他們的舞蹈示範，包括《羽毛球舞》、《游泳舞》、《乒乓球舞》及《滑雪舞》，更分享自己年幼時開始接觸單車和成為運動員的經歷，並教他們上台演出緊張的時候，最好的解決方法就是望向微笑的觀眾，這些觀眾能讓他們感受到溫暖和勇氣，她比賽時也是用這個方法令自己放鬆。（機構提供）

原創舞蹈——《世一衝衝衝》以有趣的道具、生動的演繹，加上原創舞蹈及勵志的原創歌曲，配合由專業製作班底創作的布景、燈光、服裝、錄像等，演繹運動員在各個運動舞台上全力拼搏及綻放異彩的故事。（黃志東攝）

劍擊精髓——少年團正在綵排有關劍擊的舞蹈，不但舞步和動作能演繹出劍擊的精髓，道具劍最後更會變成激光劍，令舞台感更強烈、更吸引。有份參與的舞蹈員表示，因為知道要演繹與劍擊有關的舞蹈，特別上網觀察運動員比賽時的動作，回家後也不斷鍛煉，對自己來說是一大挑戰。（黃志東攝）

【明報專訊】說到香港「世一」運動員，你會立即想起單車、風帆、劍擊還是游泳呢？其實無論哪一項運動，要有世一成績，背後所付出的血汗可不少。香港舞蹈團在今個暑假，會以舞蹈演繹運動員奪金背後不屈不撓的奮鬥故事，讓大小舞蹈員化身運動選手，跳出游泳、滑雪及劍擊等運動精髓，絕對是舞台難得一見的表演！

文︰顏燕雯

運動與舞蹈，兩者看似不太相關，但運動員與舞蹈員一樣，若要獲得佳績，背後必須下一番苦功。作為「國際綜藝合家歡2023」的其中一個節目，香港舞蹈團將以全新演繹手法為觀眾帶來首個以運動為主題的大型合家歡音樂舞劇《世一衝衝衝》，當中包含舞蹈及歌曲元素。

此劇的創作靈感來自香港單車運動員李慧詩對運動的堅毅、熱誠和衝勁，內容講述從小喜愛運動和單車的主角世一和芷君如何向着成為世界第一目標進發的故事，並由香港舞蹈團一班專業舞者與香港舞蹈團兒童團及少年團近300個團員擔綱演出。

製作道具花盡心思

到底怎樣可以把舞蹈與運動兩者結合起來，而又能讓觀眾一看就知表演者正在演繹哪種運動呢？故事構思、編舞及藝術統籌蔡飛表示，最初的確有點「頭痛」，「首先有些運動未必適合以舞蹈元素演繹，其次我們又要選擇一些小朋友能做得來的，最後就是尋找和製作道具，都要花盡團隊心思」。單是選擇合適的道具，也花了團隊幾個月時間，例如演繹乒乓球，他們想到用一條彈性繩子繫着球和球板，令球更易控制，效果又有趣；又例如滑雪，團隊自製了滑雪橇舞鞋，把舞蹈鞋貼在自製的雪橇上，小朋友練習時也要花一段時間去適應。雖然練習過程艱辛，不過大小舞蹈員為了做到理想效果，都不斷努力練習，例如有兩名小舞蹈員需要在舞台上踏三輪車，但原來他們不曉得踩，家長亦很有心問導師用哪種三輪車，買同款車回家讓小朋友練習，可是表演的三輪車乃是團隊改裝而成，「我跟家長說，只要配合我們練習便可以了，也很開心大家都為演出這麼努力」，蔡飛說。

李慧詩擔任「應援隊長」

把運動故事搬上舞蹈的舞台，實屬少見，如小舞蹈員會穿上救生圈、戴上泳帽去跳游泳舞，也有近實物原大的風帆會出現在舞台之上，都令人感覺非常新鮮。今次《世一衝衝衝》不但由香港體育學院全力支持，香港著名單車運動員李慧詩更擔任「應援隊長」，早前與香港舞蹈團與兒童團小舞者見面給予鼓勵。藝術統籌柯志勇表示，其實舞蹈和運動有很多相似的地方，例如大家需要的體育精神也是一樣，練習過程需要努力和堅持，今次表演，也可以讓參與的舞蹈員和觀眾明白不斷向前拼搏的初心。

■INFO

「國際綜藝合家歡2023」合家歡音樂舞劇《世一衝衝衝》

日期及時間：8月18至20日（周五至日）晚上7:45；8月19至20日（周六至日）下午3:00

地點：沙田大會堂演奏廳

票價：$100、$160、$260、$360

（85折優惠碼「BPB085」；適用於$160至$360票價）

購票：www.urbtix.hk

節目查詢：3103 1888

[Happy PaMa 教得樂 第460期]