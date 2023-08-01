家家有禮：與米奇玩轉百周年盛會

【明報專訊】小小Disney迷知道嗎？迪士尼於今年踏入100周年！一眾迪士尼及彼思人氣角色紛紛來到鑽石山荷里活廣場，參與「Disney100: Travel Together with Plaza Hollywood」的慶祝活動。米奇、小飛俠、熊貓美美、史迪仔等齊齊以音樂家造型現身，為大家帶來夏日音樂盛會。其中打卡位包括Disney 100大門及快「樂」大舞台，前者可與1.6米高巨型《熊抱青春記》熊貓美美拍照，小朋友亦可大玩互動音樂遊戲；後者則可在米奇的指揮下與史迪仔、小飛俠、睡公主等角色來個歡樂大合奏。

同場設有「迪士尼100周年期間限定店」，提供過百款全新主題精品供Disney迷選購，更特設甜點小角落，發售多款會場限定打卡甜點。此外，商場準備了適合大人小朋友參與的「迪士尼親子工作坊」，只要憑指定消費或捐款即可換領入場券，製作立體工藝飾品。

■Disney 100: Travel Together with Plaza Hollywood主題打卡裝置

日期：即日至9月3日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

查詢：2118 8811

■荷里活廣場送環保袋、家居拖鞋及旅遊收納袋

荷里活廣場送出可摺疊環保袋、家居拖鞋及旅遊收納袋套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額8個，每人可獲上述禮品各一份。有興趣的讀者請於8月8日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：迪士尼於今年踏入多少周年？

[Happy PaMa 教得樂 第460期]