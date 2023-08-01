家家有禮：麵包超人帶你認識新朋友

【明報專訊】深受小朋友喜愛的《麵包超人》迎來電影與電視動畫誕生35周年，以及原作繪本誕生50周年，因而推出了紀念作品《麵包超人大電影：露寶莉與窩心的禮物》，並將於暑假與大家在大銀幕上見面。今次是麵包超人系列第34部電影作品，故事講述居住在「機械彗星」的機械少女露寶莉，在出外尋找「重要的東西」時，與同伴機械小鳥小琴遇上麵包超人及一眾新朋友，度過了快樂的時光。不過細菌人突然出現，為了將機械彗星變成「細菌機械彗星」而大肆破壞。至於結局如何，就留待小朋友入場揭曉。

發行商羚邦娛樂將推出《麵包超人大電影：露寶莉與窩心的禮物》親子前賣券套裝（$198），套裝包括珍藏版換票證2張及獨家電影版限量麵包超人小背囊一個，現已於香港動漫電玩節率先發售，亦將於8月2日（明日）在Ani-Mall（www.ani-mall.asia）獨家發售。若是忠實粉絲，手持《麵包超人大電影：多洛林與妖怪嘉年華》的票尾更可以95折購買親子前賣券套裝。

■《麵包超人大電影：露寶莉與窩心的禮物》

香港、澳門上映日期：8月17日

粵語配音預告：youtu.be/ByD_yaEUEQE

優先場

日期：8月12日

時間：下午3:50

地點：九龍塘Festival Grand戲院

羚邦娛樂送《麵包超人大電影：露寶莉與窩心的禮物》優先場戲票

羚邦娛樂送出《麵包超人大電影：露寶莉與窩心的禮物》優先場戲票予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲優先場戲票兩張。有興趣的讀者請於8月4日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：《麵包超人》迎接電影與電視動畫誕生多少周年？

[Happy PaMa 教得樂 第460期]