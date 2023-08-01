華德物語：「拋」出新一頁

【明報專訊】各位好！香港的暑假開始了不久，在德國這邊卻即將開學了！這年我們家的小妹Annabelle正式升讀小學一年級。仍記得兩年前，華德哥哥升讀小一時，他帶着跟他身高差不多的禮包，在開學日那天接受祝福和鼓勵。在此我要不厭其煩地表示，「升讀小學」真的是德國小朋友的人生大事，除了因為各方親戚都會前來見證，更甚的是由那一刻起，小朋友就要以學習為己任，告別放羊式的學前玩樂時光。

研究華德福教育

話說在6月底，妹妹所就讀的幼稚園已為一眾「準小一生」舉辦了畢業典禮。在眾多師長和親友的見證下，每名畢業生都被兩個幼稚園導師合力拋出窗外！她們喊道：「你的幼稚園時間已經結束！我們把你拋出窗外！」畢業生在一眾高呼聲中降落在窗外的厚墊子上，然後他們緩緩站起來，接過他們在校幾年內成長及學習的紀錄。小朋友們在這天拿着滿滿的回憶錄，邁向新的一頁！

講起新的一頁，華德媽也終於畢業了！而且我在畢業前就四出尋找研究員的工作，在誤打誤撞下，我被波恩某私立大學的院長推薦到瑞士華德福教育做研究項目，由9月份開始，我便會接手研究「人智學」（Anthroposophy）、「華德福教育」（Waldorf education）、「心理健康」（resilience）的箇中關係。相信大家對華德福教育都略有所聞，這個非主流的教育模式至今已發展超過100年。

注重對事物自我探索

人智學是由哲學家魯道夫．施泰納（Rudolf Steiner）在20世紀初創立，其學說中假設一個客觀的、智力上可理解的靈性世界的存在。施泰納認為教育應當以人為本位，引導人尋找真正的自我，喚醒人與生俱來的智慧，喚醒一個人對生活、對自我的觀察和判斷，給自己生命的意義和方向。應用在華德福教育方面，雖然每所學校都有他們的教育素材和模式，但對比傳統學校填鴨式的教育，華德福教育較注重學生對事物的自我探索。而我的研究方向就是比較傳統和華德福教育，看學生的心理健康有沒有分別？

想不到，這個專欄除了寫小華德的成長故事，未來還有機會分享做華德福教育研究的一點一滴，這不就是冥冥中的緣分嗎？由香港移居德國，生兒育女，進修到現在重返職場，華德媽一路誤打誤撞，以「撞板當補品」的生活態度走出一條新路。在此，我想感謝各位一路聽我嘮叨家常，希望大家無論在何時何地，都不忘初心，隨遇而安！下回跟大家分享多一點「華德媽在華德福教育做研究」的趣事。

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第460期]