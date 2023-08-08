家家有禮：探索動物奇趣妙聞

【明報專訊】小小探險家們，出發冒險吧！太古城中心正舉行「小歷奇大妙趣」，分為4大主題，包括動物總動員、冰極海洋、森林原野及趣知共享，帶各位小小探險家橫跨森林原野，再深入冰極海洋，探索動物的奇趣妙聞！現場劃分多個歷險區，包括透過放大鏡觀察動物姿態及聆聽牠們叫聲的「放大鏡探索室」，認識動物冷知識的巨型「小知識大圖冊」，互動遊戲「寶貝小企鵝」及「海獺吃吃睡」等，寓學習於娛樂。

此外，小小探險家還可以幫手尋回走失的小動物。只要在場內找到走失動物海報，掃描二維碼，並追蹤太古城中心Instagram帳戶，即可獲贈1套3張的可愛動物印水紋身貼紙。商場還為準備出遊的爸媽們預備「Shop - Set - GO購物賞」，凡消費滿$1200並登記成為LIVE+會員，即可換領1套4件「動物探索旅行收納袋套裝」，輕鬆收拾行裝。

■太古城中心「小歷奇大妙趣」

日期︰即日至9月3日

時間︰中午12:00至晚上9:00（周六日上午11:00開放）

地點︰太古城中心2樓中庭及中橋

查詢︰2568 8665

■送動物探索旅行收納袋套裝

太古城中心送出1套4件動物探索旅行收納袋套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品1份。有興趣的讀者請於8月15日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「小歷奇大妙趣」共分多少個主題？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第461期]