家家有禮：走入城堡彈遊新加坡

【明報專訊】一個讓小豆丁盡情蹦蹦跳跳的巨型彈跳城堡已經登陸將軍澳！今個暑假，東港城與新加坡知名親子遊樂中心Kiztopia、新加坡旅遊局及新航假期合作，打造一個長25米、高逾5.5米，總面積超過5000呎的全球最大型一體式充氣彈牀城堡Jumptopia。當中設計包含新加坡著名旅遊景點，還有小朋友最愛的充氣彈牀、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等遊戲元素。門票現於Klook發售，而The Point會員只要憑指定積分及消費滿指定金額，即可換領「彈遊新加坡」平日或假日親子套票，讓大人小朋友都可以在50分鐘裏，於城堡裏面盡情「紮紮跳」！

若還想飛到新加坡旅遊，商場亦推出了「好賞暢遊新加坡．消費印花賞」，The Point會員於東港城消費滿$10,000，即可獲電子印花1個，集齊指定數量電子印花，便可換領新加坡航空來回香港新加坡的經濟客位機票2張及多款潮流電子產品。

■東港城 「Merli & Kiztopia Friends與您彈遊新加坡」

日期︰即日至9月3日

時間︰上午10:00至晚上8:00（每日10節、每節50分鐘）

地點︰將軍澳東港城1樓中庭

查詢︰2628 7399

■送「Merli & Kiztopia Friends」伸縮雨傘

東港城送出「Merli & Kiztopia Friends」伸縮雨傘予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品1份。有興趣的讀者請於8月15日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」總面積超過多少呎？

[Happy PaMa 教得樂 第461期]