家家有禮：陪Fueki君曬幸福

【明報專訊】日本人氣文具品牌角色Fueki君（漿糊仔）來到慈雲山中心的「Fueki DIY快楽製造所」，與商場的可愛吉祥物Dreamy Friends一同為大家「製造」歡樂和幸福。場內設置多個打卡場景如「Fueki×Dreamy Friendsの自撮影写真館」，室外亦有以4米高吹氣造型現身的「大型の空気Fueki君」，無論在哪個角度跟Fueki拍照，他都會望着鏡頭呢！

每逢周末，場內都設有「五顔六色Fueki 工作坊」，除推出全球首次發行的「慈雲山別注版」Fueki君，還提供不同顏色的樽身、帽蓋配件及鬼馬表情貼紙，讓小朋友自由配搭專屬自己的Fueki君。把Fueki君帶回家後，家長們更可與子女發揮想像力，發掘更多Fueki君多用途盒子的用途，例如頭飾小物收納盒、種植小盆栽的花盆、糖果零食盒等。Link Up會員只需消費滿指定金額並集齊指定數量電子印花，即可獲得工作坊的體驗名額，還可現場品嘗「慈雲山限定」或其他口味的粒粒雪糕。

■慈雲山中心「Fueki DIY 快楽製造所」

日期︰即日至10月2日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰慈雲山中心2樓、3樓室外、5及6樓

查詢︰3974 2244

■送Fueki多用途摺疊防水環保袋及Fueki夏の咕𠱸被

慈雲山中心送出Fueki多用途摺疊防水環保袋及Fueki夏の咕𠱸被予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額6個，每人可獲上述禮品各1份。有興趣的讀者請於8月15日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「五顏六色Fueki 工作坊」中有哪一款全球首次發行的Fueki君？

[Happy PaMa 教得樂 第461期]