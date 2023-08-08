親子筆陣．玩創校長：教育的UI與UX

【明報專訊】談到優質的教育，我們可能會聯想到一家學校有良好的校風，出色的升學，學生們準時上課，每天做齊功課，聽從教師的指導，以及有優秀的考試成績。這些標準，從我開始接受教育的時候就已經存在，但是否傳統的教育方式已經可以滿足當前的教育需求呢？從UI和UX的角度來看，我們是否已經準備好讓這種教育方式繼續發展？

茄醬樽設計 左右使用體驗

UI（user interface）的意思是「使用者界面」，代表着不同物件的整體視覺呈現。舉例來說，傳統的番茄醬玻璃瓶便可以比作是一個UI，因為番茄醬的廠商只考慮到，把優質番茄醬放入玻璃瓶裏，方便保存及運送；但沒考慮到當番茄醬餘下四分之一的時候，使用者並不容易把番茄醬從玻璃樽內倒出來，我們需要不斷地拍打玻璃瓶底部，有時卻弄得碟子有太多番茄醬，用起上來非常不方便。

而近年推出的倒立番茄醬軟樽（開口在下方，打開後可以直接擠出番茄醬），則可以被視為UX（user experience），意思是「使用者體驗」。與UI相比，UX更重視使用者的使用邏輯及喜好，並以提供最方便、流暢的使用體驗為目標。新的倒立番茄醬軟樽，解決了使用者想擠出番茄醬卻束手無策的問題，提供了更好的使用體驗。

首先，作為今天的教育工作者，我們需要理解學生的需求和期望，這是設計出良好用戶體驗的第一步。我們需要了解今天學生的學習風格，他們對知識的渴望，甚至他們的愛好和興趣。教師一成不變、閉門造車的備課，只會令學生更不喜歡上課。只有深入了解我們的「用戶」，我們才能提供他們真正需要的東西。

按學生反饋 提升教學效果

其次，學校需要創新我們的教學方式。這就像倒立番茄醬軟樽包裝一樣，我們需要尋找新的方法來解決學生的問題。這可能是通過更互動的教學方式，或是使用更多數碼工具來提升學習效率，我們需要不斷試驗和改進，以找到最適合學生的教學方法。

最後，我們需要關注學生的回應及感受，一個好的用戶體驗不僅僅來自於良好的設計者，也來自於用戶的實際反饋。我們需要定期評估教師的教學效果，並根據學生的反饋來調整。這就像設計新的番茄醬包裝時會考慮到消費者的使用感受一樣，教育也需要根據學生的需求和反饋來不斷改進。

總結來說，當我們從UI和UX的角度看待教育時，我們不僅僅是在教授知識，更是在為學生創造一種學習經驗。這種經驗應該體貼今天學生的需求，提供有效的學習方式，並根據學生的反饋來改進。只有當我們重視學生的用戶體驗，並致力於提供一種能夠滿足他們需求的學習環境時，我們才能真正地推行有效的優質教育。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第461期]