教女無方：做好阿媽呢份工

【明報專訊】因為蘇菲的出現，我努力閱讀不少有關育兒、親子關係等書籍，希望當好母親這份工。其中一本書提過，母親容易同時發揮孩子教師、社工的功能，但要記着自己是一個母親，不能代替教師和社工的角色。我自己也是一個教師，這提醒實在重要，以後與蘇菲的相處上，我也揣摩着如何做個真正母親，而不要老讓教師的專業知識跑出來主導我們關係。

媽媽任教中文 女兒竟然中文差？

對着剛來到這個世界的小蘇菲，作為母親的，很自然會去教導她認識了解這個世界，成了她人生第一個老師；可是，我也不全是她的老師，畢竟，在沒有既定課程、考核標準、分數名次的框架下，母親與孩子的互動是愉快的。

蘇菲小學中文成績一般，甚至是她好友圈中最差的一人。當她好友的母親發現我原來任教中文科時，驚訝我為何搞不好蘇菲的中文成績，我也只能苦笑而對。的確，蘇菲小學的中文成績最差，為母的並非不盡力，她若要求協助我定當赴湯蹈火；但她想靠自己，特別是我提供的專業建議、實際協助、高質材料，多得惹她厭煩，親子間開始出現火花時，我就不得不收斂一下教師專業光芒，做回她的母親，好好去理解她的困難，鼓勵她、相信她、支持她。

教師說一句 勝過家長十句

每年學期結束或畢業典禮完結後，總會有學生多謝我，多謝我曾經鼓勵過他們，在他們困惑時指點過他們。有些我自己也忘記了，似乎我說了些該說的話，他們就得了幫助，甚至有了改變。但，這魔力卻發揮不到在蘇菲身上，她困惑時我也說了該說的話，在她聽來卻是陳腔濫調。怪不得許多家長要請教師代言，常說教師說一句勝過家長十句，我對學生說一句的影響力，也遠遠超過我跟蘇菲說十句。但，我相信蘇菲困惑時，並不是要從母親處得到什麼專業指導，而是要一個願意聽她訴苦、陪伴她、理解她、完全接納她的母親。

6月收到蘇菲突然來電，哭着說她患了中耳炎，狀態不佳，但要應付一試定生死的牛津畢業試，擔心未能通過，哭訴了半小時。我腦中的理性分析、專業意見全跑出來，但當時只有默默聽她訴苦，我只說：有什麼事就回來香港吧！你永遠是母親的女兒，牛津不要你，什麼人不要你也有母親要你！

我想，孩子要的不是一個專業教師、社工，而是一個無條件接納、愛她的母親。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第461期]