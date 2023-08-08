【明報專訊】時值炎炎夏日，我與女兒走在街上，不一會已大汗淋漓。有名穆斯林婦女裹着頭巾，迎面路過，女兒指着她好奇地問：「為什麼她大熱天時還要戴着頭巾呢？」這場面有點尷尬，一時片刻究竟該從何說起？這促使我找來這英文繪本The Proudest Blue: A Story of Hijab and Family，與女兒一起閱讀，慢慢咀嚼和討論。

同一頭巾 兩種解讀

繪本講述在一個信奉伊斯蘭教的家庭，長得亭亭玉立的姊姊Asiya已達戴頭巾的年歲，可以挑選自己專屬的頭巾（他們稱為hijab）。Asiya選了一條藍色頭巾，並第一次戴着頭巾上學。在妹妹Faizah心目中，姊姊像公主一樣美麗奪目，藍色的頭巾像一片蔚藍大海與浩瀚天空相連，象徵着謙遜、對信仰的堅持和對阿拉真主的敬愛。

可是，因為服飾的與別不同，藍色的頭巾卻惹來同學們的竊竊私語。有的出於好奇，有的則帶有敵意。有男同學口不擇言，嘲笑Asiya頭巾像一塊枱布，並恐嚇會幫她把頭巾摘下來。對於惡言相向，兩姊妹沒有駁斥和反抗，她們無視其他同學的奇怪目光，二人帶着微笑牽着手，自信滿滿地踏上歸家之途。

有些書除了閱讀故事內容，閱讀作者自身的心路歷程也相當有趣，可能更有啟發。繪本作者Ibtihaj Muhammad是一名美國劍擊運動員，更是首個戴着頭巾出賽、並奪得奧運獎牌的穆斯林女性。很多人都覺得頭巾很神秘，並把頭巾貼上許多負面標籤，例如極權統治、女性受欺壓、男性霸權，甚至是恐怖組織和活動等。事實上，身在美國的作者在成長過程也遭過不少歧視、欺凌甚至攻擊。

揚威奧運 登《時代》雜誌

為什麼一些人戴上頭巾後引以為傲，一些人卻認為頭巾十惡不赦？為什麼一方主張戴頭巾是文化多元和包容的表現，另一方卻指這是以多元之名，行貶抑女性形象之實？同一樣的東西，為什麼在理解上會如此南轅北轍？

Ibtihaj Muhammad身體力行，為穆斯林婦女發聲，揭開穆斯林的面紗，消弭人們對頭巾的誤解。她鼓勵穆斯林婦女忠於自己的信仰，毋須感到自卑，即使戴着頭巾，在公平競爭的文明國度，只要堅持不懈，也可在不同範疇大放異彩。

Ibtihaj Muhammad顛覆了不少約定俗成。例如，她創立了時裝品牌，為穆斯婦女設計時尚服飾。美泰（Mattel）公司也以Ibtihaj Muhammad的劍擊造型為藍本，推出裹着穆斯林頭巾的芭比娃娃。她更一度當選《時代》雜誌最具影響力的100位人士之一。

文︰Carol Ma

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[Happy PaMa 教得樂 第461期]