6A爸媽：溝通以尊重為基礎

【明報專訊】我們都給孩子無條件的愛，但孩子卻接收不到。有沒有想過為什麼孩子如此誤會這樣愛他的人呢？

當中，可能就是教養中最困難的「溝通」問題。

溝通是指有效地表達和傾聽對方的意見和感受。在溝通中，尊重他人是前提，因為只有在尊重對方的基礎上，才能建立良好的溝通關係。溝通可以幫助人們解決問題，增進彼此了解，促進合作和協調，有助於建立良好的人際關係。在日常教養中，家長又是否尊重孩子呢？

父母忌顯得高高在上

一個小家庭，各人都有自己的價值觀，因此容易產生爭議和衝突。而尊重他人和溝通，就是解決這些問題的有效方法。尊重他人是指尊重每個人的權利和尊嚴，在教養過程中，家長很容易把自己的位置放得高高在上，卻很易會把尊重放到最後。

在我們常說的6A品格教育，接納（acceptance）永遠最困難，因為我們都習慣了以父母之名，為孩子張羅，為他們未來籌謀，很易跳過了「孩子的意願 」，也在沒有太多溝通空間下，忘卻了尊重的重要。

親子溝通4式

1.建立良好的溝通習慣：

例如父母定期討論孩子的學習、興趣和感受等。在溝通過程中，父母應該關注孩子的情感和心理需求，給予支持和鼓勵，同時也要給孩子足夠的空間和自主權，讓他們有機會表達自己的想法和意見。

2.學習有效地傾聽：

有效的溝通需要良好的傾聽技巧，父母應該學習如何有效地傾聽孩子的話語，並給予適當的回應和反饋。在傾聽過程中，父母應該注意孩子的情感和表達方式，適時給予關注和支持。

3.創造開放的溝通環境：

父母應該創造一個開放、包容的溝通環境，讓孩子有機會表達自己的想法和意見，並且不會受到責備或批評。在這樣的環境下，孩子會更加願意與父母分享自己的經歷和感受，並且能夠建立更加良好的親子關係。

4.學習解決問題的能力：

溝通目的之一是解決問題。父母應該教育孩子學習如何有效地解決問題，例如如何分析問題、找出解決方案、執行和評估解決方案的效果。透過這樣的學習，孩子能夠培養解決問題的能力，並且在溝通過程中更加理性和有效地表達自己的想法和意見。

總之，父母與孩子之間的溝通對於孩子的成長和發展非常重要。父母可以通過建立良好的溝通習慣，學習有效地傾聽，創造開放的溝通環境和學習解決問題的能力等方式，幫助孩子們建立良好的溝通技巧和行為習慣，同時也能夠建立同理心及良好的親子關係。

如果我們忘記了，不妨問問孩子，爸爸媽媽應該如何跟你溝通，他們會告訴我們，溝通就是「聆聽」。就讓我們都先聆聽孩子的話吧。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第461期]