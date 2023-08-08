教大GPS：填詞學粵語字調

【明報專訊】筆者教導學員粵語字調（即聲調），方法是要求他們填詞，為熟悉的兒歌填上新的粵語歌詞。初聽起來，好像很不容易。然而，只要學員能分辨各個字調，填詞並沒有想像中困難。依筆者經驗，大部分學員皆能完成，而且覺得很有趣。

粵語有6個字調，即「分fan1」、「粉fan2」、「訓fan3」、「焚fan4」、「奮fan5」、「份fan6」。同一讀音，當字調不同時，所表示的字就不一樣。6個字調包含多個音高，我們就任何歌曲，可依照旋律的起伏，配上不同字調的字，寫出協音的歌詞。

舉例說明，怎樣為兒歌London Bridge is falling down填上歌詞？筆者首先請學員用「分、粉、訓、焚、奮、份」6個字，依照兒歌中的每個音，逐一填上。

原 詞： London Bridge is falling down

Falling down, falling down

London Bridge is falling down

My fair lady

作品一： 粉分，粉訓，份訓粉

奮份訓，份訓粉

粉分，粉訓，份訓粉

奮粉，份焚

作品一縱然協音，但「粉分」等卻沒有意義。學員可如何改進？6個字調，其實只要搭配不同讀音，就可變成一組意義相關的字。例如「雞gai1」、「狗gau2」、「鴨aap3」、「羊joeng4」、「馬maa5」、「象zoeng6」。這組字包含6個字調，意思皆是動物。學員的第二項活動，就是用這組字填上兒歌。

作品二： 狗雞，狗鴨，象鴨狗

馬象鴨，象鴨狗

狗雞，狗鴨，象鴨狗

馬狗，象羊

這樣，一首《動物園》就完成了。上面兩項活動，學員只要選擇既定的字就能做到。雖然容易，但缺乏創作成分。第三項活動是，請學員以港鐵站的名稱，例如「沙田」、「旺角」等，填入兒歌中（備註：必要時，可一字唱多音）。這項活動中，各學員的作品會略有不同。而由於港鐵站數目有限，學員並非完全自由創作，活動因此也不難達成。

作品三： 佐敦，火炭，落馬洲

樂—富，大埔墟

啟德，北角，旺角東

美孚，石門

筆者的經驗中，一般學員完成作品三後都很興奮，感受到自己的能力。下一項活動是分析作品三，旨在使學員明白：填詞是協音與意義的平衡。例如作品三中的第一句「佐敦，火炭，落馬洲」，音高再準確一些，究竟怎樣唱出來？倘若完全依照兒歌音高，其實是「佐敦，火炭，落嘛酒」；同樣，「旺角東」應該是「旺角懂」。當然，我們這樣改寫，作品三就失去意義。因此，就算是正式的歌曲作品，我們有時為了表達某些意思，也會稍微放棄協音的要求，有所取捨。活動至此，學員大抵對填詞有了一定基礎。最後的活動，就是學員自選主題，創作歌詞。

粵語的字調變化較多，使得粵語填詞更具挑戰，但同時也其樂無比。粵語教學的論述不多，上面的具體實例，希望提出有用的方法，以供參考。

文：林浩昌（幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第461期]